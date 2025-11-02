金門街頭文化藝術節 展現青年創意融合文化觀

▲２025金門街頭文化藝術節活動大合照。

【記者 洪美滿／金門 報導】由金門縣街舞協會主辦的「2025金門街頭文化藝術節」活動，於11月1日在風獅爺商店街西棟2樓隆重登場，活動邁入第二屆，以「街頭藝術無國界、文化交流零距離」為主題，融合街舞、塗鴉、饒舌、DJ音樂、青創市集與親子公益課程，展現金門多元文化與青年創意的無限活力。

本屆藝術節以街頭文化為核心，融合金門在地文化特色，打造出兼具創意與藝術的文化觀光盛事。活動內容包括全國霹靂舞賽事、塗鴉創作展、親子公益課程與藝文表演等項目，並設立青年創意攤位，推廣在地文創品牌。活動由副縣長李文良代表縣長陳福海出席致詞，金門縣政府觀光處長許績鑫亦到場共襄盛舉，並頒發霹靂舞賽事冠軍獎項，冠軍選手將於明年度前往泰國參加曼谷國際街舞賽事，持續以藝術交流推動青年文化的國際連結。

▲由觀光處許績鑫處長頒發霹靂舞冠軍得主。

副縣長李文良表示，金門擁有豐富的歷史文化底蘊，縣府長期致力於推動文化與觀光的融合發展，期望透過多元且具創新性的活動，吸引更多旅客深入認識金門，感受島嶼獨有的文化特色與生活風情。今年的街頭文化藝術節在去年的良好基礎上持續深化，不僅擴大活動規模，也豐富展演內容與形式，讓街頭文化的自由、創意與生命力被更多人看見與感受。他強調，街頭文化不僅是藝術展現，更是青年世代表達自我、連結社會的重要媒介。縣府將持續支持在地青年發揮創意與專業，鼓勵青年返鄉投入文化創生，讓金門在保有歷史底蘊的同時，也展現當代的活力與多元文化樣貌。

金門縣政府觀光處許績鑫處長進一步表示，活動結合文化觀光與青年創意元素，持續深化金門的國際文化交流，並藉由多元展演與親子參與，打造兼具創意與觀光價值的文化品牌。觀光處指出，未來將持續結合文化創意、藝文活動與旅遊資源，推出更多具深度與特色的活動，讓金門成為兼具歷史底蘊與創新能量的文化觀光城市。

▲副縣長李文良蒞臨活動現場致詞。

「金門街頭文化藝術節」自2024年首辦以來，已成為島上最具代表性的青年文化活動。今年第二屆在規模與內容上全面升級，透過舞者的節奏、塗鴉的色彩與觀眾的熱情互動，成功為金門注入嶄新的文化動能。這場融合藝術、創意與觀光的盛會，不僅讓金門走出傳統戰地印象，更展現出島嶼文化邁向國際的新方向。（照片記者洪美滿翻攝）