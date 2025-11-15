金門觀光圈閃耀登場 十大品牌齊聚華山

▲大合照。

【記者 洪美滿／金門 報導】「2025區域觀光圈市集日 中區＆金門 開幕活動」於11月14日至16日在華山文創園區熱鬧登場！活動由交通部觀光署主辦，金門縣政府在交通部觀光署的支持下，應邀共襄盛舉參加，並攜手中區觀光圈包含了阿里山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處、日月潭國家風景區管理處等共同合作亮相，以「山鄰款待」為主題，展現觀光圈合作能量與地方特色風采。現場結合展售攤位、文化表演與品牌推介，吸引許多民眾與媒體熱烈參與，開幕現場熱鬧非凡。

今年度在該署觀光圈計畫中經拔尖得以參展的金門業者包括：膩咖啡、K BEER金門精釀、巧獅秘境、荳咖啡室、復元堂蔘藥行、島中大厝民宿—老宅生活×慵懶假期、胡保洋行~ ~精選好物、沐樂Cafe餐酒Bar、海霓蜜坊、金門存德藥房等10家店家，從提案、審查到由觀光署公布拔尖名單，該業者們所展售產品涵蓋金門特色飲品、手作文創、美食伴手禮及文旅體驗等多元領域。各業者不僅呈現金門深厚的文化底蘊，更以創新設計與品牌故事打動現場民眾，成功將金門的風味與精神帶入華山文創園區。

立法院副院長江啟臣致詞時回憶說，當年他曾在金門服兵役，是駐守金門前線的海龍蛙兵一員。江副院長也全力行銷金門，他提到，許多外賓除了來台灣遊玩，下一站通常選擇到金門一遊，金門是一個值得造訪的地方。

縣長陳福海指出，「友善金門、多元旅遊」的政策中，縣府感謝及配合中央的指導與協助下，持續推動金門觀光圈品牌升級，並透過觀光署市集活動讓全台看見金門的創意與活力。觀光處處長許績鑫進一步指出，本次受邀參加「中區＆金門開幕活動」，不僅是對金門觀光圈成果的肯定，更象徵金門觀光走向跨域合作與國家級舞台的重要一步。金門不僅是戰地文化的象徵，更是融合歷史、人文與自然的旅遊島嶼，期望藉由此次活動深化品牌形象，吸引更多旅客走進金門、感受地方魅力。

觀光處補充，透過此次活動，不僅提升金門觀光圈業者的曝光機會，也促進地方經濟與跨域合作，展現「創新、共好、永續」的觀光新願景。未來縣府將持續與交通部觀光署及各地觀光圈攜手合作，拓展國內外旅遊市場，推動金門成為全台旅遊的新亮點。過行銷宣傳，展現金門獨一無二的魅力，讓世界旅人看見金門觀光新亮點。（照片記者洪美滿翻攝）