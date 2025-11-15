金門觀光圈閃耀登場 十大品牌齊聚華山
【記者 洪美滿／金門 報導】「2025區域觀光圈市集日 中區＆金門 開幕活動」於11月14日至16日在華山文創園區熱鬧登場！活動由交通部觀光署主辦，金門縣政府在交通部觀光署的支持下，應邀共襄盛舉參加，並攜手中區觀光圈包含了阿里山國家風景區管理處、參山國家風景區管理處、日月潭國家風景區管理處等共同合作亮相，以「山鄰款待」為主題，展現觀光圈合作能量與地方特色風采。現場結合展售攤位、文化表演與品牌推介，吸引許多民眾與媒體熱烈參與，開幕現場熱鬧非凡。
今年度在該署觀光圈計畫中經拔尖得以參展的金門業者包括：膩咖啡、K BEER金門精釀、巧獅秘境、荳咖啡室、復元堂蔘藥行、島中大厝民宿—老宅生活×慵懶假期、胡保洋行~ ~精選好物、沐樂Cafe餐酒Bar、海霓蜜坊、金門存德藥房等10家店家，從提案、審查到由觀光署公布拔尖名單，該業者們所展售產品涵蓋金門特色飲品、手作文創、美食伴手禮及文旅體驗等多元領域。各業者不僅呈現金門深厚的文化底蘊，更以創新設計與品牌故事打動現場民眾，成功將金門的風味與精神帶入華山文創園區。
立法院副院長江啟臣致詞時回憶說，當年他曾在金門服兵役，是駐守金門前線的海龍蛙兵一員。江副院長也全力行銷金門，他提到，許多外賓除了來台灣遊玩，下一站通常選擇到金門一遊，金門是一個值得造訪的地方。
縣長陳福海指出，「友善金門、多元旅遊」的政策中，縣府感謝及配合中央的指導與協助下，持續推動金門觀光圈品牌升級，並透過觀光署市集活動讓全台看見金門的創意與活力。觀光處處長許績鑫進一步指出，本次受邀參加「中區＆金門開幕活動」，不僅是對金門觀光圈成果的肯定，更象徵金門觀光走向跨域合作與國家級舞台的重要一步。金門不僅是戰地文化的象徵，更是融合歷史、人文與自然的旅遊島嶼，期望藉由此次活動深化品牌形象，吸引更多旅客走進金門、感受地方魅力。
觀光處補充，透過此次活動，不僅提升金門觀光圈業者的曝光機會，也促進地方經濟與跨域合作，展現「創新、共好、永續」的觀光新願景。未來縣府將持續與交通部觀光署及各地觀光圈攜手合作，拓展國內外旅遊市場，推動金門成為全台旅遊的新亮點。過行銷宣傳，展現金門獨一無二的魅力，讓世界旅人看見金門觀光新亮點。（照片記者洪美滿翻攝）
其他人也在看
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蘇澳溪分洪道疑拖15年 陳金德：前天拍板
鳳凰颱風過境造成宜蘭蘇澳地區大淹水，民怨四起，地方怪罪蘇澳分洪道遲無下文是禍首。行政院工程會主委陳金德昨表示，分洪道倡議已久，行政院長卓榮泰前天已正式核定；去年宜蘭縣府提經費修正案，經濟部也決定全數補助。聯合新聞網 ・ 1 天前
花蓮縣府撤銷「陸配村長」解職處分 內政部出手了：地方不能另行解釋
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有陸配身份的花蓮富里鄉村長鄧萬華，因未放棄中國國籍遭解職，她事後向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會決議「撤銷原處...FTNN新聞網 ・ 1 天前
馬太鞍溪堤防完成封堵 萬榮鄉明利村：洪水又來
花蓮縣馬太鞍溪昨天發現新堰塞湖，下午還提早潰決，再度水淹萬榮鄉明利村。村民無奈說，水利署九河分署才說凌晨已完成河道改道及堤防封堵作業，「水怎麼又沖進來？」因堰塞湖紅色警戒無法解除，萬榮等三個鄉鎮5321名撤離居民仍無法返家。聯合新聞網 ・ 1 天前
「想知道女友跟誰吃飯！」 男報警要求調店家監視器
台南市 / 綜合報導 台南市警方昨(14)日下午3點多，接獲民眾報案，要求到購物中心，幫忙調閱店家監視器，結果一問原因，差點傻眼，原來是男子想知道自己的女友跟誰去吃飯，想從監視器看個清楚，但報案內容屬於私人事務，沒有涉及任何刑事案件，或公共安全事故，警方因此婉拒，也呼籲民眾，不要浪費警力資源。警方獲報，來到商場內的美食店家，想說發生什麼事情，男子糾結，想要求調閱店家，監視器畫面，但問他原因，卻是因為他懷疑自己的女朋友，跟別人跑來這裡用餐，想要知道對方是哪位。民眾說：「我覺得很可怕，一點私人空間都沒有。」民眾說：「我覺得，如果沒有辦法做到信任這一塊的話，那我覺得這樣的男朋友，其實是可以分手了。」民眾說：「不要浪費警力資源，會比較妥當。」不少民眾聽到報警理由，都覺得很不可思議，除了感情信任有問題，也是浪費社會資源，事情發生在台南南紡購物中心，昨(14)日下午3點多，警方接獲民眾報案，說想協助調閱店家監視器畫面，結果到場詢問原因，差點沒傻眼，因為屬於個人私務，警方拒絕幫忙調閱監視器。台南市警第一分局莊敬派出所副所長楊元林說：「因屬個人私務，並未涉及任何刑事案件或公共安全資源(事故)，當場向其說明相關法令規定，並予以婉拒。」想知道女朋友是跟誰去吃飯，竟然自己跑到店家去，想調監視器看個清楚，還打電話報案希望警方協助，但理由完全說不過去，警方也呼籲，報案專線和警力資源，應該要留給緊急事故，和危安情況等，避免浪費社會資源。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
老母殺子長照悲歌 石崇良：不可取但令人不捨
（中央社記者沈佩瑤台北14日電）8旬婦悶死癱瘓兒的長照悲歌，衛生福利部長石崇良昨天表態「支持總統特赦」。他今天表示，這是一件令人遺憾的案子，行為雖不可取，但「我個人的情感上，還是會覺得不捨」。中央社 ・ 1 天前
美國政府開門了！史上最長43天停擺終結 今仍有逾千航班取消
美國聯邦政府關門43天，史上最長政府停擺終結。白宮估計，大約六萬人非聯邦政府員工，因為政府關門造成的經濟影響而失業，今天還有一千個航班被取消。（戚海倫報導） 在美國總統川普簽署眾議院通過的撥款法中廣新聞網 ・ 1 天前
王義川質疑北市圖利輝達 李四川反嗆立委應該檢討「這點」
台北市政府即將與新光人壽解約T17、T18基地，並專案設定地上權給輝達，不過民進黨立委卻質疑，這是否涉及圖利不法？台北市副市長李四川今（14日）表示，王義川身為立委，應該檢討為何現行法令陷公務員不義，能不能把法令修改讓公務員大膽做事才是最重要。自由時報 ・ 1 天前
北士科T17、T18基地 李四川：下周五前一定解約
台北市政府與新壽就北士科T17、T18地上權解約案經議會備查通過，台北市副市長李四川今天（14日）表示，雙方在昨天下午已就協議書及程序大多協調好，21日（下周五）前一定會完成解約。至於輝達何時派員來訪，李四川說，只確定是下周會來，但還沒有告知時間。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
明年1月底政府再關門？料兩黨又會為健保補貼僵持
美國史上聯邦政府停擺最久的風波才剛落幕，另一次停擺危機似乎又將出現。國會山莊報(The Hill)14日報導，同意政府在...世界日報World Journal ・ 6 小時前
內政部：解職中配村長鄧萬華依法有據 花縣府無另行解釋空間
花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題遭解職，鄧向花蓮縣政府提出訴願，縣府訴願審議委員會上月決議撤銷原處分。內政部表示，解職處分於法有據，國籍法已明文規定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職之日一年內完成放棄並提出佐證資料，地方政府並無另行解釋的空間，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管自由時報 ・ 23 小時前
財劃法再次修正三讀 政院人士︰最快下周四提行政院版財劃法
立法院會昨天再度三讀通過財劃法修正案，明定地方一般性補助款不得少於前一年等修法；行政院長卓榮泰批評這是再次修惡財劃法，政院將會尋求憲政救濟。政院人士今天表示，政院無法依據新版財劃法調整中央政府總預算，院版財劃法則會全盤修正水平與垂直事權，已在最後細節調整階段，待財主單位下周再度邀集地方討論後，目標最快下周四（20日）送行政院會通過。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 12 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 5 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 13 小時前