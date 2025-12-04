金門觀光藝術廊道聯合展 三會齊放剛柔並濟

▲許處長致贈感謝狀予藝術家。

【記者 洪美滿／金門 報導】「三會齊放，剛柔並濟 金門觀光藝術廊道聯合展」圓滿完成，金門縣政府感謝畫家支持以藝術點亮公部門空間。

為調適公部門給人嚴肅的氛圍環境，觀光處除一方面爭取中央經費打造智慧交通控制中心，並獲殊榮外，同時結合地方藝文活動，打造兼具科技管理與文化美感的公共空間。前於去年度特別邀請本地書畫家兼理事長唐敏達、徐心富、楊誠國等人，利用辦公室空白走廊展出三十餘幅精選作品，將原本以辦公為主的空間，轉化為獨具特色的小型藝廊，為同仁與前來洽公的民眾帶來了視覺的享宴。

廣告 廣告

此次藝術展覽已於11月30日正式撤展。金門縣政府觀光處長代表陳福海縣長致贈感謝狀，特別感謝三位藝術家在展覽期間的熱情支持，提供優秀的創作，讓辦公環境更富藝術氛圍，也讓日常工作空間充滿了文化與活力。透過這些畫作，來訪單位和同仁們在日常的工作與交流中，能感受到藝術所帶來的溫暖與美感，並為金門的藝文發展貢獻一份力量。

▲活動時觀光處辦公走廊。

三位藝術家的創作背景：

唐敏達，金門縣美術學會理事長，作品以人文情感和自然景觀為主題，透過細膩的筆觸與色彩表現，將金門的歷史與文化淋漓展現。他的作品深具地域特色，將金門獨有的自然與人文景觀融合於畫布上，展現出濃厚的地方色彩。

徐心富，金門縣書法協會理事長，擅長行書與篆刻，作品具有強烈的個人風格。他的書法筆力遒勁，作品中的每一筆每一劃都蘊含著深厚的文化底蘊。徐理事長的書法作品，將傳統書法藝術與現代設計相結合，展現出金門獨有的藝術氛圍。

楊誠國，金門縣水墨畫協會理事長，擅長山水畫創作，作品色彩淡雅，構圖精緻。楊理事長的水墨作品不僅體現了金門的自然美景，也傳達了他對大自然深沉的愛與敬意。他的畫作以其獨特的藝術語言，呈現出金門島嶼的風土人情和自然景觀。

觀光處表示，感謝三位藝術家支持這項智慧文化創新活動，將藝術美學注入公部門的運作空間。未來，縣府將持續推動更多跨領域合作，讓智慧化的交通管理空間，不僅具備高效功能，還能成為推廣文化、促進觀光的友善場所。

縣府希望透過這樣的展覽活動，為更多縣民與來訪的朋友們帶來驚喜與感動，並進一步推動金門在地的藝文與觀光發展。未來，也將繼續加強辦公室走廊空間的文化展出，讓金門的藝術氛圍進一步滲透到每個角落。（照片記者洪美滿翻攝）