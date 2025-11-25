金門觀光 IP 首登新北耶誕城 成功展現金門活潑年輕觀光新形象
【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府觀光IP水獺「阿特」、守護象徵「風獅爺」，以及縣鳥「戴勝」3座大型氣偶，首度跨海參與「新北歡樂耶誕城」。自本（11）月13日起至23日圓滿落幕，為期10天的展出，活動現場吸引滿滿的注目，成功展現金門活潑年輕的觀光新形象，把金門的溫度、創意與文化故事帶進年輕世代的都市生活圈，讓民眾在都會市中心也能感受金門的熱情與活力。
金門縣政府觀光處長許績鑫表示，此次展出延續縣長陳福海「友善金門、多元旅遊」的施政理念，3大氣偶自今年夏天於金湖鎮新市公園首次登場後，不僅成為金門最具代表性的觀光IP象徵，也成功打造出活潑年輕的觀光新形象。根據新北市政府統計，今年新北歡樂耶誕城自本（11）月13日開展至今人流已突破 160 萬人次。金門 觀光IP 展區也成為活動中拍照亮點之一，藉由該活動的高人流與媒體曝光效應，帶動金門觀光品牌外溢。
金門縣政府觀光處表示，這次3座氣偶展中最吸引目光的，就是高達14公尺的巨型「阿特」，超高大的身形一亮相，就立刻成為全場的焦點，無論白天還是晚上，都吸引了很多小朋友和年輕人拍照。經常聽到「阿特比想像中還大又可愛！」的驚訝聲。許多粉絲更是帶著自己收藏的阿特玩偶，特地來跟「本尊」合照，與巨型版阿特做可愛對比。展期最後一天，很多小朋友依依不捨地說：「展期太短了，好想再看到阿特！」，充分展現阿特的高人氣與吸睛魅力。
▲「戴勝」氣偶以鮮明外型與自然意象呈現金門生態魅力，是本次親子族群最可愛討喜的拍。
另人驚訝的是「風獅爺」吸引最多外籍旅客拍照，而且非常多遊客一眼就認出「這是風獅爺！」。來自樸實村落的「風獅爺」展示位於主要交通節點，於霓虹燈與車水馬龍之間悄悄帶入一股「金門味」，在夜間燈光映照下格外吸睛，不僅成功讓金門文化在大都會中被更多人看見，也成為許多人經過時的驚喜風景。甚至旅客在等待紅燈時，隔著馬路，隨手一拍人行道路的風獅爺，都十分有氛圍感，成功讓金門文化符號在大都會區被看見，也成為城市中最具文化魅力的存在。
「戴勝」氣偶則以鮮明外型與自然意象呈現金門生態魅力，是本次親子族群最可愛討喜的拍照角色之一。許多民眾表示「一走進展區，就感受到金門的熱情與生態文化魅力」。
本次觀光IP展覽活動，為提高與遊客的互動性，同步推出「關注粉專送小禮物」與「天天打卡抽金門機票」活動，每日抽出的金門機票成為現場最受期待的亮點。展出結束後，並加碼抽出「金門機票+住宿+海上體驗」大獎，吸引大量遊客熱情參與，讓活動效果持續傳回金門。
▲金門觀光IP 展區成為活動中拍照亮點，藉由新北歡樂耶誕城160萬的高人流與媒體曝光效應。
同時，金門縣政府觀光處積極協調在板橋捷運轉運站南側廣場的巨型電視牆（電視牆尺寸：高 1248 cm x 寬 1664cm）同步播放金門觀光影片，搭配金門展區的設置，呈現雙重曝光的效果，讓通勤族和遊客在日常生活中能遇見金門，有效提升金門觀光在都會區的能見度。
觀光處表示，水獺阿特、風獅爺與戴勝不只是可愛的展出角色，更象徵金門的自然、生態與文化生命力。本次跨海展出成功縮短金門與北台灣的距離，讓更多遊客認識金門、愛上金門。未來，縣府將持續推動與更多縣市合作的創意行銷，透過城市交流（如洽談「2026台灣燈會在嘉義」）縣市合作模式，讓金門觀光IP走出去成為重要行銷助手，進而帶動旅客來金旅遊意願，滾動整體觀光產業發展與效應。（照片記者洪美滿翻攝）
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 3 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 7 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 7 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 10 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前