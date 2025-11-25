金門觀光 IP 首登新北耶誕城 成功展現金門活潑年輕觀光新形象

▲「風獅爺」展示於主要交通節點，在霓虹燈與車水馬龍之間悄悄帶入一股「金門味」。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府觀光IP水獺「阿特」、守護象徵「風獅爺」，以及縣鳥「戴勝」3座大型氣偶，首度跨海參與「新北歡樂耶誕城」。自本（11）月13日起至23日圓滿落幕，為期10天的展出，活動現場吸引滿滿的注目，成功展現金門活潑年輕的觀光新形象，把金門的溫度、創意與文化故事帶進年輕世代的都市生活圈，讓民眾在都會市中心也能感受金門的熱情與活力。

金門縣政府觀光處長許績鑫表示，此次展出延續縣長陳福海「友善金門、多元旅遊」的施政理念，3大氣偶自今年夏天於金湖鎮新市公園首次登場後，不僅成為金門最具代表性的觀光IP象徵，也成功打造出活潑年輕的觀光新形象。根據新北市政府統計，今年新北歡樂耶誕城自本（11）月13日開展至今人流已突破 160 萬人次。金門 觀光IP 展區也成為活動中拍照亮點之一，藉由該活動的高人流與媒體曝光效應，帶動金門觀光品牌外溢。

金門縣政府觀光處表示，這次3座氣偶展中最吸引目光的，就是高達14公尺的巨型「阿特」，超高大的身形一亮相，就立刻成為全場的焦點，無論白天還是晚上，都吸引了很多小朋友和年輕人拍照。經常聽到「阿特比想像中還大又可愛！」的驚訝聲。許多粉絲更是帶著自己收藏的阿特玩偶，特地來跟「本尊」合照，與巨型版阿特做可愛對比。展期最後一天，很多小朋友依依不捨地說：「展期太短了，好想再看到阿特！」，充分展現阿特的高人氣與吸睛魅力。

▲「戴勝」氣偶以鮮明外型與自然意象呈現金門生態魅力，是本次親子族群最可愛討喜的拍。

另人驚訝的是「風獅爺」吸引最多外籍旅客拍照，而且非常多遊客一眼就認出「這是風獅爺！」。來自樸實村落的「風獅爺」展示位於主要交通節點，於霓虹燈與車水馬龍之間悄悄帶入一股「金門味」，在夜間燈光映照下格外吸睛，不僅成功讓金門文化在大都會中被更多人看見，也成為許多人經過時的驚喜風景。甚至旅客在等待紅燈時，隔著馬路，隨手一拍人行道路的風獅爺，都十分有氛圍感，成功讓金門文化符號在大都會區被看見，也成為城市中最具文化魅力的存在。

「戴勝」氣偶則以鮮明外型與自然意象呈現金門生態魅力，是本次親子族群最可愛討喜的拍照角色之一。許多民眾表示「一走進展區，就感受到金門的熱情與生態文化魅力」。

本次觀光IP展覽活動，為提高與遊客的互動性，同步推出「關注粉專送小禮物」與「天天打卡抽金門機票」活動，每日抽出的金門機票成為現場最受期待的亮點。展出結束後，並加碼抽出「金門機票+住宿+海上體驗」大獎，吸引大量遊客熱情參與，讓活動效果持續傳回金門。

▲金門觀光IP 展區成為活動中拍照亮點，藉由新北歡樂耶誕城160萬的高人流與媒體曝光效應。

同時，金門縣政府觀光處積極協調在板橋捷運轉運站南側廣場的巨型電視牆（電視牆尺寸：高 1248 cm x 寬 1664cm）同步播放金門觀光影片，搭配金門展區的設置，呈現雙重曝光的效果，讓通勤族和遊客在日常生活中能遇見金門，有效提升金門觀光在都會區的能見度。

觀光處表示，水獺阿特、風獅爺與戴勝不只是可愛的展出角色，更象徵金門的自然、生態與文化生命力。本次跨海展出成功縮短金門與北台灣的距離，讓更多遊客認識金門、愛上金門。未來，縣府將持續推動與更多縣市合作的創意行銷，透過城市交流（如洽談「2026台灣燈會在嘉義」）縣市合作模式，讓金門觀光IP走出去成為重要行銷助手，進而帶動旅客來金旅遊意願，滾動整體觀光產業發展與效應。（照片記者洪美滿翻攝）