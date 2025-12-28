金門談「鄭習會」 李乾龍：主席會在和平共處共榮下進行兩岸對話

國民黨副主席李乾龍接受媒體訪問時表示，鄭麗文明年訪問北京時，會在兩岸和平共處、和平共榮的前提下，進行兩岸對話。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨副主席李乾龍今天在金門表示，黨主席鄭麗文預計明年上半年前往北京訪問，應該會在兩岸和平共處、和平共榮的前提下，進行兩岸對話；他說，讓兩岸兵凶戰危的狀況能化解掉，應該是大家所樂見的。

李乾龍說，鄭麗文日前接受廣播電台訪問時表示，預計明年上半年前往北京訪問，屆時會有「鄭習會」，鄭麗文應該已有很妥善的計畫，為了促進兩岸和平，她很願意去北京去訪問；李乾龍說，鄭麗文已公開對外說明，所以接下來會有一系列兩岸之間，需要大家共同協調的一些細節問題。

李乾龍說，鄭麗文會聚焦兩岸和平共處、和平共榮的前提下進行兩岸對話，不會涉及其他問題；他說，讓兩岸兵凶戰危的狀況能夠化解掉，應該是台灣2300萬人，大家的期許，鄭麗文有這樣的決定，相信是大家所樂見的。

李乾龍前往金門參加國民黨金門縣黨部舉辦的建黨131週年黨慶，於典禮空檔接受媒體採訪表達前述看法。

國民黨副主席李乾龍(站者左三)由身兼國民黨金門縣黨部主委的立委陳玉珍(站者左二)陪同，於黨慶活動會場與黨員寒暄。(記者吳正庭攝)

