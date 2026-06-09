金門警掃蕩涉賭桌遊館 縣府施鐵腕斷水斷電

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金門縣政府由副縣長陳祥麟(中)帶隊，前往金寧鄉榜林一家桌遊館執行斷水斷電處分。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警局4月查獲地區最大宗桌遊賭博案，縣政府今天前往該桌遊館，以屆期未完成建築物公共安全檢查簽證及申報，施予斷水斷電處分。

此案是縣府今年針對涉賭桌遊館執行的第1起斷水斷電個案，副縣長陳祥麟說，除了展現警方打擊賭博犯罪的執行力，宣示縣府取締違法的決心，更以實際行動證明第3方警政掃蕩非法奏效。

縣長陳福海強力宣示禁賭、禁毒後，縣警局貫徹取締賭博犯罪，透過刑事查緝及第3方警政行政作為介入，將金門原有14家桌遊館取締剩下7家；4月16日9天的「肅賭專案」對營業中7家桌遊館實施高頻率掃蕩，4月23日搗破2家「假桌遊、真賭博」桌遊館，以違反菸害防制法、建築法、都市計畫法等7件行政違規報請縣府主管機關裁處。

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肅賭案揪出2家賭博桌遊館，其中位於榜林的地下賭場是近年桌遊賭博最大宗，引發輿論重視，地方人士也憂心縣府在《金門縣特定行業管理自治條例》未獲議會通過前，後續「斷根」恐無以為繼；事隔50天，縣府用行動證明肅賭決心。

副縣長陳祥麟今天帶隊，結合縣警局、縣府城鄉發展處、產業發展處、政風單位、縣自來水廠、台灣電力公司，前往金寧鄉榜林村這家被地區視為最大地下賭場的桌遊館，執行停止供水、供電措施。

縣府指出，該場所現作為休閒活動場館使用，依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，應定期辦理建築物公共安全檢查簽證及申報。但業者未依規定辦理，縣府分別於3月6日、5月14日裁處6萬元、10萬元，並限期改善；縣府另考量其持續違規情形及公共安全維護需要，一併予以停止供水供電。

不過，縣府也強調，此停止供水供電措施是依建築法第91條規定所為的行政管理措施，執行依據是建築物公共安全檢查簽證及申報的違規事實，與刑事案件的偵查或裁判結果分屬不同法律關係；未來受處分人如完成改善並符合法令規定，仍得向主管機關申請恢復供水供電。

台電人員前往金寧鄉榜林一家桌遊館執行斷電，取下電表。(記者吳正庭攝)

金門縣自來水廠人員，對桌遊館執行斷水措施，取下水表。(記者吳正庭攝)

副縣長陳祥麟受訪時表示，縣府將持續落實建築物公共安全管理工作，並結合警政、消防等單位共同維護公共安全。(記者吳正庭攝)

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