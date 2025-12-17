金門議員聯合質詢 呼籲縣府提長期發展總藍圖

（中央社記者吳玟嶸金門17日電）金門縣議員李養生、張雲量今天聯合質詢表示，金門缺乏跨層級、任期等的發展共識，呼籲縣府提出長期發展總藍圖、建立跨行政與立法的協調機制等。

金門縣議會今天持續總質詢議程，無黨籍議員李養生、張雲量聯合質詢金門縣副縣長李文良與綜合發展處關於縣政發展議題。

李養生表示，金門從戰地政務解除後30多年，民生建設、產業、整體發展等幾乎原地踏步，問題在於金門沒有跨任期、政黨、層級的發展共識與長期目標。他指出，縣長換人政策就改變，「為什麼金門30年來沒有一套不因人而變的發展機制？」

李養生說，希望縣府把握接下來半年時間，「讓我們看到金門長期發展總藍圖」。

張雲量則表示，金門長期發展總藍圖核心目標是建立法制化、跨層級協調等的治理體系，確保縣政發展不受政治週期影響，實現跨越10至20年的持續推進。關鍵包括建立縣長、立委、議長間正式協調平台，形成跨行政與立法層級的常態溝通，並透過公聽會與進度公開等，強化社會認同與監督等。

李文良答詢表示，每任縣長就任時都有對縣政的規劃、想法，如縣長未連任時，很多既定政見、建設確實可能因此中斷，「如有長期目標、願景就要看執行力，誰的執行力好，就能取得大家支持。」（編輯：黃世雅）1141217