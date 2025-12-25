金門議員選情 6新生代拚連任

民進黨籍金門縣議員蔡其雍。（于家麒攝）

無黨籍金門縣議員陳泱瑚。（于家麒攝）

金門縣議會史上首位「女律師」吳佩雯。（于家麒攝）

民國115年地方公職人員選舉倒數不到1年，金門縣議會現任19席議員中，除張雲量恐因現行《公職人員選舉罷免法》的「排黑條款」中斷從政之路，蔡其雍、陳泱瑚、王國代、許大鴻、陳錦偉及吳佩雯等6位議員新鮮人將首度拚連任，其任內的問政成績單有待地區選民打分數。

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍在本屆以1963票為綠營在向來「藍天」的離島前線搶下1名議員席次，實屬寶貴；任內積極推動多項停車、畜牧場與騎樓管理使用等自治條例，不僅解決了地方多年累積的結構性問題，也兼顧產業發展與環境安全；明年也將全力爭取連任，持續站在第一線為金門打拚。

無黨籍陳泱瑚從基層民代出發，本屆轉戰議員成功闖進議事殿堂，上任後攜手議長洪允典、蔡其雍及陳錦偉籌組「跨黨派問政聯盟」，倡議金門成為「永久非軍事區」，望家鄉能從此遠離無情戰爭的夢魘，獲得廣大鄉親回應；下屆仍將聚焦「金廈大橋」與「兩岸和平交流」議題，爭取縣民的支持。

金門縣議會史上首位「女律師」吳佩雯遞補上任後，秉持律師的專業為縣政把關；她從「金門好媳婦」口號出發，針對婦幼、長照與特殊教育議題全力監督，贏得不少女性選民認同。

至於前縣議員許建中的兒子許大鴻「代父出征」順利當選後，極力督促政府提升金門醫療水平與社區照顧關懷據點計畫，落實老人與弱勢族群福利措施；「精忠衛隊」王國代轉戰議員後，力促縣府改善城鄉差距，促進東半島平衡發展。

6位新生代議員問政3年，在不同領域服務選民繳出成績單，連任之路仍有待各選區縣民評分投出肯定票，才能為金門福祉再拚4年。