金門議會爭取修離島條例 洪允典：基於實際需求

（中央社記者吳玟嶸金門18日電）金門府會11月至立院拜會各黨團爭取修正離島建設條例；其中自由貿易示範區部分，議長洪允典今天說，是基於離島特殊區位與實際需求，有助於募集國際資金，改善產業結構等。

金門縣議會今天進行縣政總質詢議程，會議開始，洪允典請縣府團隊包含副縣長李文良在內共9人上報告台，並播放議會議員與縣府團隊11月20、21日共同至立法院拜會各黨團爭取「離島建設條例」修法影片。

洪允典隨後也再透過影片指出，金門歷經八二三炮戰與古寧頭戰役等，雖奠定金門捍衛台海的戰略定位，但中央動輒以國家安全為由否決金門發展，長期不公平對待及經貿邊緣化，進而變成政治博弈戰場。

洪允典呼籲，此時正是重新檢視離島政策時機，賦予離島因地制宜發展彈性，因應環境變遷與特殊需求，並引入離島「自由貿易示範區」等議題，盼透過修法促進經濟、強化區域整合。

針對自由貿易示範區，洪允典表示，此建議並非冒進，而是基於離島的特殊區位與實際需求，有助於募集國際資金，改善產業結構與創造就業機會。

根據影片，此次建議立法院修正離島建設條例內容，包含設置自由貿易示範區、加速都市計畫變更、放寬祖先墳墓公有地得以計價讓售規定等。

金門縣議會10月13日臨時會通過建議立法院修正離島建設條例提案，當時未參與提案的無黨籍議員董森堡今天也受訪表示，此次提案關於過去軍佔民地申請購回等土地正義議題支持，但自由貿易示範區、陸資購地由地方審認等議題爭議較大，「我覺得各黨派要支持有難度。」（編輯：林恕暉）1141218