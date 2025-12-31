金門議會57秒閃電閉會 115年總預算年底確定卡關

金門縣議員王國代建議，再召開臨時會來好好審查金門縣115年總預算案。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會第8屆第6次定期會今天閉會，原訂延期排審的金門縣115年總預算案依舊未完成審查，將另行召開臨時會審查，整個議程不到1分鐘。副縣長李文良說，縣府會持續努力向議會說明、溝通，爭取支持。

金門府、會溝通不足，縣議會定期會之初並未將明年總預算案排入議程，後於12月24日變更議程，決定延長會期至12月31日，才將金門縣115年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表、兩項專題報告，一併納入審查。

開會前，議會秘書長王垣坤說明19席議員有13席議員出席，已達開會人數；議長洪允典要求議員先確認前一次開會紀錄，隨即由議員王國代發言，指這次縣府總預算短絀30多億元，的確是要好好審查，這次也有好幾位議員不在，總預算建議下次臨時會再審；洪允典說，如果大家沒有意見，會議到此結束。從洪允典敲槌宣布開會到落槌閉會，全程只用掉57秒，府、會矚目的明年度總預算案確定在2025年最後一天「卡關」。

會後，王國代留下伏筆指出，近期如果縣府有溝通，「不排除過年前也有可能再召開臨時會處理」。

議員董森堡私下說，「這是不可能的任務」、「1天內很難完成所有總預算審查，就算審完也沒有品質。」

金門縣議長洪允典聽完議員王國代另行開會審查總預算的提議後，敲槌宣布閉會。(記者吳正庭攝)

金門縣議員董森堡於會後表示，「1天內很難完成所有總預算審查，就算審完也沒有品質。」(記者吳正庭攝)

