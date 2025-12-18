金門議長洪允典：《離島建設條例》修法不是要求特權 通過是大家成功

金門縣議長洪允典(前排左六)、副縣長李文良(前排右五)率領的府會團體，難得合體同框。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議長洪允典今天說，《離島建設條例》修法可望明年1月在立法院二讀，如能順利通過，象徵議會、縣府連袂前往立法院表達立場，是「大家一起努力的成功」，值得欣慰。他說「離島不能被本島標準框住，我們不是要求特權，只是要求符合地方現實的規則，離島的建設速度不能再被無止盡的僵化程序拖死。」

縣議會日前召開第15次臨時會，全體18位議員一致決議，通過「金門、馬祖、澎湖三離島共同推動《離島建設條例》修法建議案」，11月20日、21日由議長洪允典偕副縣長李文良組成金門府會團隊跨海拜會立法院院長韓國瑜及國民黨、民眾黨、民進黨3大黨團，表達修法必要性及重要性。

廣告 廣告

洪允典今天主持定期會總質詢，一開始就點名李文良及縣府官員上台，透過預先錄製好的AI影片，放送議會對離島建設條例修法立場，還難得安排縣府官員與議員在備詢台前合影，是近年府會長期處在一種「僵硬的和諧」中罕見的冰融。

洪允典說，離島建設條例施行多年，許多舊法沒有因地制宜，無法反映離島真實需求，致使金門、馬祖、澎湖等離島的經濟長期承受不合理的限制。

他說，金門歷經古寧頭戰役、823砲戰，又有長達36年戰地政務的鎖島政策，不僅嚴重限制金門發展，中央動輒以「國家安全」為由，否決金門發展，長期的不公平對待及經貿邊緣化，讓金門變成「政治博弈的戰場」。

洪允典說，此次修法建議聚焦4大核心面向：1、落實土地正義：過去歷史不再是金門前進的包袱。2、提供治理彈性：離島建設不再綁手綁腳。3、中央承擔責任：挹注離島建設與滿足民生需求。4、促進經濟活絡：打造「自由貿易示範區」。

洪允典呼籲，此時正是重新檢視離島政策的時刻，應從過去的「福利給付」轉向「願景發展」，以賦予離島因地制宜的發展彈性，因應環境變遷與特殊需求，並引入離島「自由貿易示範區」等議題，透過修法促進經濟、強化區域整合，為離島的繁榮翻開新篇章。

金門副縣長李文良(中)率縣府團體觀看縣議會放送有關離島建設條例修法說明資料。(記者吳正庭攝)

金門縣議長洪允典(右一)一早由副縣長李文良(右二)陪同進入議場時，心情顯得十分愉快。(記者吳正庭攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

羽田機場3女中國客發瘋大罵台灣遊客！日網友全怒了：快趕出去

美參院通過國防授權法案 315億投入台灣安全合作倡議

沈慶京：京華城12萬平方公尺樓地板本來就我的 北市府一頭牛剝好幾層皮

不副署停砍公教年金法案？ 張惇涵引翁曉玲丈夫意見「提醒」

