金門財力分級升為二級 縣府：再與中央對接協調

行政院主計總處調整各縣市財力級次，金門縣從原本的第三級調升至第二級，意即未來中央補助將減少、地方自籌款的比率將提高。(于家麒攝)

新版《財劃法》上路！行政院主計總處調整各縣市財力級次，金門縣從原本的第三級調升至第二級，意即未來中央補助將減少、地方自籌款的比率將提高。對此，縣府表示，對於未來各項縣政與業務的推動仍有一定的影響，重大建設在事權與補助款方面仍須與中央對接協調。

金門副縣長李文良表示，此次的財力級次調整是中央政府把縣府統籌分配款增加的部分，納入縣府自籌款項，所以等級從原本的第三級調整為第二級，未來在爭取中央補助時，自籌款的比例會變高，長久下來對縣政的推動仍有一定的影響，重大建設在事權與補助款方面仍須與中央對接協調；但目前仍以爭取金門縣議會支持通過縣府115年度預算為首務。

【看原文連結】