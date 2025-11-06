金門跨境電商再進化 品牌故事力登場
海外聯合行銷出奇招 跨島共學開創地方行銷新視野
【記者 洪美滿／金門 報導】為持續協助金門在地業者拓展國際市場、精進品牌行銷與電商實力，金門縣政府於11月5日下午，於金城綜合社會福利館舉辦「114年度金門縣跨境電商輔導計畫成果發表會」，現場邀請十餘家在地業者一同與會，交流氣氛相當熱絡。
本計畫進入114年度後持續精進，更著重於輔導、電商人才培訓與產業推動等面向，透過專家諮詢、深度輔導、人才培育、直播與海外聯合行銷等，協助業者將金門的優質商品轉化為國際市場可理解、可感動的品牌語言。本次成果發表會邀請到業者們分享參與本年度計畫後的轉變，在會中更由業者現身說法分享蛻變
成果。
挖掘金門好物 精彩案例分享
金門縣政府產業發展處表示，本次受輔導的業者們親自分享參與「跨境電商輔導計畫」的歷程，從品牌定位、目標市場分析到跨境平台選擇，展現出從無到有、一步步成長的實踐成果。
跨境電商輔導計畫透過專業顧問團隊提供店家初期診斷與深入輔導，協助業者釐清自身優勢，並制定最合適的品牌推廣與行銷策略，陪伴業者建立穩定的跨境銷售通路。這些案例不僅呈現金門在地企業的數位轉型成果，也展現出青年返鄉創業的熱情與創新動能。
參與業者中，妙妙屋庇護工場以手作產品結合地方關懷，透過電商平台開啟弱勢就業的新契機；金高高粱醬油則運用金門高粱酒粕發酵技術，打造具有地方風味的特色醬油，成功在網路上累積口碑；香蜂一條根透過輔導積極轉型中，有望成為金門一條根產業的文創明日之星；巧獅秘境則是將地方特色轉化為沉浸式體驗，打造出融合文化與觀光魅力的金門新亮點。金牪牛肉乾堅持使用在地飼養黃牛與高粱酒香入味，成為結合金門飲食文化與伴手禮市場的代表品牌。同時，青年創業品牌阿布腸粉在輔導團隊協助下，從金門在地餐飲店進一步研發新產品生產與線上銷售，創造全新商機；馬家麵線則以傳統製麵工藝結合數位行銷策略，讓「金門手工麵線」走向更廣的市場舞台。
產發處表示，未來也
將持續推動跨境電商輔導與在地品牌培力，透過數位工具與行銷資源，讓更多金門好物走出島嶼、行銷國際，展現金門產業的多元魅力與堅實實力。
達人開講 助攻業者拍出故事力 賣出品牌力
本次成果發表會活動也邀請到曾任東森購物台購物專家，以多部瀏覽率破百萬的馬祖影片的講者林庭旭，近年林庭旭成功提升馬祖在網路上的曝光與關注度，更常在馬祖各大產品或旅遊展售會、跨年晚會到大型慶典等活動中，見到他專業且具感染力的主持身影，堪稱「馬祖達人」。林庭旭為現任馬祖青年發展協會理事與立賢教育基金會講師，致力於以舞台魅力與行銷實戰經驗，推廣地方文化價值，當天更以自身經驗，分享如何「拍出故事力」的影片，讓品牌以真實情感打動市場，同步賣出品牌力，積極助攻金門業者創造國際行銷新契機。
跨島共學 × 跨境行銷」地方創作者與業者交流座談
除專題講座外，為讓業者們把握良機「取經」成功經驗，成果發表會當天更邀請業者與講者林庭旭共同對談，探討創意內容、影音行銷與品牌合作的多元可能，透過腦力激盪一同促進地方產業互學共榮。
金門縣政府產業發展處進一步說明，本計畫不僅是電商輔導，更是一場以「故事」連結市場、以「文化」開啟商機的行動，讓金門品牌從地方走向世界舞台，展現地方產業的創新韌性與文化魅力。
本計畫相關輔導及課程資訊，請洽計畫官網：https://kinmenshop.com.tw
聯絡電話：金門跨境電商辦公室0968-386-821
金門優選蝦皮賣場：https://shopee.tw/kinmenpreferred?entryPoint=ShopByPDP（照片記者洪美滿翻攝）
