金門跨完年驚見「林地大火」！大面積狂燃

放跨年煙火太嗨釀禍？今元旦（1月1日）凌晨在金門縣金城鎮的歐厝沙灘旁，發生嚴重林地大火，燃燒面積相當驚人，現場怵目驚心，燃燒面積廣達3千平方公尺，警方目前調查相關責任中。

火災現場。（圖／民眾提供）

據金門縣消防局指出，事發時間就在0點整跨年煙火剛施放後2分鐘，獲報後共出動22人、10車趕往，抵達後發現火勢延燒大面積的林地，由於金門冬天有強勁東北季風吹襲，加上海風助長與金門冬天本就乾燥，三項原因助長火勢，讓消防隊足足花了2個半小時才將之控制跟撲滅。

火災現場。（圖／民眾提供）

警方、消防局初步研判，起火原因極有可能是民眾施放跨年煙火不當，燃燒面積廣達3千平方公尺，但現場殘火直至今天清晨才徹底撲滅，火調科跟警方目前正調閱相關監視器，釐清起火的確切原因，及相關民眾的法律責任。

