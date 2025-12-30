金門跨年交管出爐！Matzka、柯有倫眾星齊聚 煙火秀High翻天

「金門跨年晚會」將於明晚移師金城鎮莒光共融公園盛大舉行，以超強卡司與精彩節目內容陪民眾倒數迎接2026。（圖／金門縣文化局）

2026「金門跨年晚會」將於明(31)日晚間移師金城鎮莒光共融公園盛大舉行。今年晚會主題以「金采門耀 2026・喜納滿城」為核心，結合音樂、燈光、煙火與在地文化，打造金門最具代表性的跨年盛事。另長達10分鐘的跨年煙火秀與壓軸摸彩將於午夜倒數後登場，歡迎鄉親與遊客一起同樂迎接新年的到來。

金門縣文化局指出，今年跨年晚會將由梁赫群與黃沐妍共同主持，卡司陣容星光熠熠，邀請到Matzka、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、李浩瑋、AKB48 Team TP、江志豐、ELL＆S、MOMO家族的水晶姐姐與泡芙姐姐、TrueLive真實樂團、KDC金門流行舞蹈團，以及在地團隊金防部擎天樂團、金寧中小學寧鼓隊、Candy 一顆糖，共同帶來精彩演出。跨年夜重頭戲將於金城石雕公園施放10分鐘高空煙火秀，陪伴鄉親與遊客齊聲倒數迎接2026年。

2026「金門跨年晚會」規畫設置民眾汽、機車停車場，請依現場工作人員指引進出，維持秩序。（圖／金門縣文化局）

另有關活動交通管制資訊，31日下午4點至翌日凌晨1點，莒光共融公園周邊道路將進行分時段管制；煙火施放時段晚上11點50分至0點20分，西海路3段轉石雕公園至轉彎處、及夏墅地名碑往下墅25號前路口交通管制。

在停車規畫方面，設置民眾汽車停車場於縣立體育館後方廣場、浯江北堤路公有停車場、金城國中體育館前廣場及西海路3段香蓮廟前方雙向道路；浯江北堤路體育館往游泳池方向、體育館往警察局方向、莒光共融公園停車場左轉賢城路至環島西路一段止，開放汽車順向單邊停放；莒光共融公園停車場右轉道路至西海路3段路口則開放汽車雙邊停放；至於機車停車場則設置於金門縣浯江老人會前、莒光共融公園內；貴賓停車場另設於莒光共融公園停車場。

2026「金門跨年晚會」會場周邊將實施人車分流，設置人行動線，並規畫緊急救護通道，確保人潮安全。（圖／金門縣文化局）

主辦單位另貼心規畫接駁服務，將於活動結束後提供前往金湖鎮、金沙鎮、烈嶼鄉的接駁車各1輛，並於0點50分準時發車，方便民眾返程。

另會場周邊將實施人車分流，設置人行動線，並規畫緊急救護通道，確保人潮安全。呼籲民眾遵守交管規畫，並依現場工作人員指引進出，維持秩序。活動將於明晚6點30分正式開始，並發放摸彩券及加油棒，數量有限，建議民眾提早到場。

