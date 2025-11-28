金門通橋到廈門翔安機場？ 陳福海：金門人都支持

金門縣議會定期會28日進行縣長施政報告，「新四通」與「金廈通橋」議題成場中焦點。(于家麒攝)

議員吳佩雯質詢時連番追問縣長陳福海，「是否支持通橋到大陸廈門翔安機場？」(于家麒攝)

陳福海答詢說「金門人都支持！」，採橋梁或海底隧道等技術路線「仍需專業評估」。(于家麒攝)

議員董森堡質詢產業發展處「金門縣特定行業管理自治條例」相關問題。(于家麒攝)

金門縣議會定期會今(28)日進行縣長施政報告，「新四通」與「金廈通橋」議題成場中焦點。議員吳佩雯質詢時連番追問縣長陳福海，「是否支持通橋到大陸廈門翔安機場？」，陳福海答詢說「金門人都支持！」。

大陸福建省「十五五時期」規畫將「推進向金門、馬祖通水通電通氣通橋大陸側項目建設」，加上翔安機場也即將完工啟用，讓「新四通」與「金廈通橋」議題也在金門縣議會定期會中受到關注。

吳佩雯質詢時指出，金門先天資源條件不足，大陸翔安機場啟用在即，未來可能有龐大的經濟效益，大部分鄉親也都希望藉由金門特殊的地理環境，爭取到兩岸交通利益，也能經由建設跨海大橋「金廈電網併聯」，以解決金門電力不足之問題，連番詢問備詢台上的陳福海，「支不支持有機會通橋到翔安機場」？

陳福海答詢表示，金門鄉親普遍希望交通更便捷，且能讓金門有更好的發展，「金門鄉親沒有一個不支持」；但他也強調，是採橋梁或海底隧道等技術路線「仍需專業評估」。

議員董森堡則質詢產業發展處「金門縣特定行業管理自治條例」相關問題。他指出，該條例規範特定行業與學校距離為500公尺，盼縣府徹底落實此限制，並呼籲條例公告後縣府結合警察局等治安單位到學校宣導，避免學生進出不當場所。

產發處長李銘培表示，縣府已訂定自治條例，規範特定行業與學校間距離，對涉及賭博、毒品等違法行為者，將依法勒令停業，待議會審議通過後即可發布施行；自治條例公告施行前，將持續推動實質審查與聯合稽查機制，確保產業健康發展，杜絕賭博等違法現象。

