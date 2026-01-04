金門酒廠小編辣嗆「老師沒教？」網友笑瘋：被高粱教訓

金門酒廠的小編貼出每日一字開嗆，貼文竄紅。（圖／翻攝自金門酒廠threads@kinmen_kaoliang_liquor）





社群平台Threads近年成為台灣民眾熱衷使用的平台，金門酒廠的Threads小編就以獨特的嗆辣風格意外竄紅，不僅四處留言海巡，近日發布貼文糾正許多人常把「高粱」寫成「高梁」，引發網友熱烈討論，不少人直呼「被高粱教訓了」。

金門酒廠小編以幽默又嗆辣的「每日一字」貼文走紅，小編特別點出「高粱」的「粱」字，強調應為米部而非木部，並反問「老師沒教你們米是穀物、木是木頭嗎？」這篇貼文立即吸引1.5萬網友按讚，許多人紛紛留言表示「你不講，我從來沒注意還有不一樣耶」、「人生第一次被高粱教訓，也是很特別的體驗」，成功引發話題。

除了這篇貼文之外，金酒小編更因無所不在的「海巡式留言」備受矚目，儘管留言看似嗆聲卻又充滿逗趣，常讓網友會心一笑。先前有網友發文表示「明天16度，我的懷裡36度，自己選吧」，小編則霸氣回應「我58度，你才36度，不知道在囂張什麼」，瞬間引爆話題，網友們紛紛驚呼「第一次看高粱嗆人，難怪你那麼辣」、「這麼嗆不愧是我們金門之光。」

而金門酒廠的Threads小編還因留言頻率過高，面臨社群平台限流，小編對此無奈發文自嘲：「對不起，我危害社群安全，我該死。我只是熱情點、嗆了點、喜歡聊天了點，我錯了嗎？有比寫錯『粱』字的人可惡嗎？」此文一出，網友們則趁機留言「再嗆啊哈哈哈哈哈」、「算是海巡王者的象徵」、「抓緊難得的機會，笑笑金酒」，甚至有人建議「拿這個畫面申請加薪了」，再次展現幽默互動。

