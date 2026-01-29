金門酒廠"儲酒銀行"酒越沉越香 吸引收藏家儲放

生活中心／綜合報導

許多人喜歡收藏金門高粱酒，金門酒廠自2021年推出儲酒銀行，可以代客儲放高粱原漿酒，存放越久風味越好，每一罈酒都有自己的獨特風味，吸引不少人來存酒。

為了向醫護人員致敬，金門酒廠推出專屬典藏的酒款杏林酒窖，酒基選用金城廠和金寧廠的優質酒基為核心，酒液清亮透明，帶有糧香、麴香、醇香與糟香等複合穀物韻味，入口甜潤柔順、酸澀平衡，尾韻爽淨悠長。

金門酒廠推出專屬典藏的酒款"杏林酒窖"。（圖／民視新聞）

只要購買就能免費儲藏，在金門特有，終年溫濕適宜的花崗岩坑道中，溫度約15至20度，濕度約85%至90%，經過三年時間自然發酵熟成，孕化出獨一無二的風味。





金酒還會贈送窖藏證書，象徵專業、責任與歲月累積的價值。













