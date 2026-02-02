金門酒廠《杏林酒窖》高粱酒 向醫事人員致敬

記者盧慶穗／臺北報導

金門酒廠持續深化「儲酒銀行」業務，現正式推出醫界專屬典藏酒款《杏林酒窖》金門高粱酒，向長年守護國人健康的醫師與醫事人員致敬。《杏林酒窖》不僅是一款酒，更是一份為醫者仁心所封存的時間歲月醇香的見證，象徵專業、責任與歲月累積的價值。

金門高粱酒長年窖藏於金門特有、終年溫濕適宜的花崗岩坑道之中，經時間推陳、自然熟陳醇化，酒體層次細膩、陳香優雅、口感圓潤清亮，展現獨一無二的風味特性。此次推出的 「儲酒銀行－夏興酒窖」20公升、58.2 度《杏林酒窖》金門高粱酒，嚴選金城廠、金寧廠優質酒基為核心，並以陳年老酒勾調出穩定均衡的酒體骨架；酒液清亮透明，香氣清香，兼具糧香、麴香、醇香與糟香等複合穀物韻味，入口溫潤爽口、口感淨醇柔順，層次豐富且酸澀平衡，尾韻爽淨悠長；酒款提供良好陳放條件，規劃於金門花崗岩坑道窖藏3年，讓風味隨歲月更臻醇厚細緻，為醫界量身打造的專屬典藏之作。

金門酒廠董事長吳昆璋表示：「杏林酒窖、仁醇共藏，為本次酒款核心精神。醫者之道，以仁為本；釀酒之藝，與時共醞。金門酒廠將醫者長年累積的專業與付出，轉化為可被時間保存的佳釀，並透過儲酒銀行機制，讓酒隨歲月熟成，也讓榮耀與記憶一同被珍藏，成為專屬醫界的典藏象徵。金門酒廠自2007年首度推出限量「經武酒窖」窖藏商品，於2021年推出「長江酒窖」窖藏儲酒方案，持續吸引藏家與企業認購，部分早期窖藏品項因時間熟成與稀缺性早已銷售一空、充分展現收藏價值。

此次《杏林酒窖》銷售專案自即日起至民國115年12月31日止，數量有限，售完為止。銷售對象以中華民國依法領有醫事專門職業證書之醫事人員為主，包含醫師、中醫師、牙醫師、藥師、護理師及相關醫事專業人員；另亦開放其他經金門酒廠核准之對象申購。

（禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障。）

金門酒廠推出20公升、58.2度《杏林酒窖》金門高粱酒。（業者提供）

金門酒廠董事長吳昆璋（右）、總經理王中聖（左）共同推薦20公升、58.2 度《杏林酒窖》金門高粱酒產品。（業者提供）