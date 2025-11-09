金門醫院出包！1歲嬰流感疫苗打成A肝 家屬PO文怒轟「離譜」

金門醫院出包，1歲嬰兒遭打錯疫苗。 圖：翻攝自金門醫院臉書

[Newtalk新聞] 金門一對年輕夫妻7日帶著1歲1個月大的寶寶前往衛福部金門醫院，準備接種流感及水痘疫苗，不料護理師誤拿A型肝炎疫苗進行施打，晚間發現打錯後立刻致電家屬道歉並通報縣衛生局，家屬在社群平台痛批「太離譜！醫院必須徹底檢討疫苗施打流程」。

金門醫院指出，當日門診兒科醫生問診後開立流感疫苗針劑準備幫嬰兒接種，值班護理師誤拿成A型肝炎疫苗施打，晚間結算發現疫苗品項有誤，護理師立即依程序通報，院方同步回報縣衛生局及疾管署。

院方指出，該劑A肝疫苗視為有效劑次，無安全疑慮，後續無須補打，但需補接種流感疫苗；兒科醫師親自致電嬰兒家長表達歉意，並詳細說明事件經過與疫苗安全性。

家屬PO文指出，接獲院方來電才得知嬰兒打錯疫苗，全家人當場傻眼又氣憤不已，雖然院方解釋，A型肝炎疫苗原本可於滿1歲施打，與水痘疫苗同時接種並無大礙，但全家仍憂心孩子是否受影響，整晚緊盯狀況，好在目前沒有出現不良反應。

事件曝光引來諸多網友留言統批「這種錯誤不可原諒，幸好寶寶沒事」、「有些診所在施打前會把盒子讓家屬看一下.確定沒有拿錯...才打」、「怎麼拿人命開玩笑呢？」「太扯了真是低級的錯誤祈願愛孫平安沒事」。

