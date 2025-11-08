金門醫院出包！1歲幼童遭誤打A型肝炎疫苗 院方緊急通報
衛福部金門醫院昨（7）日發生一名1歲1個月幼童誤打A型肝炎疫苗事件。原本幼童應接種流感疫苗，卻因護理師操作失誤，錯將A型肝炎疫苗施打於幼童身上，事件於晚間才被發現，院方隨即通知家屬，並啟動內部調查及改善措施，目前已通報疾管署及縣衛生局，並擬定新的標準作業流程（SOP），副院長陳義榮也將親自慰問家屬。
金門醫院表示，該名幼童昨日由父母帶至醫院，醫師經問診後正確開立流感疫苗針劑，但值班護理師誤將A型肝炎疫苗施打，門診結束後，護理師在結算疫苗時發現品項異常，經核對後立即通報醫院，並同步回報衛生局及疾管署。經確認，所施打的A肝疫苗為有效劑次，接種安全，幼童後續僅需補種流感疫苗。
昨晚6時，兒科醫師親自致電家長，說明事件經過及疫苗安全性，並表達歉意。醫院指出，疫苗在幼童一歲後即可施打，無安全疑慮，醫院社工室將持續關懷家屬，並由副院長率團隊親赴家中慰問，協助安排補種流感疫苗。
院方同時啟動醫療疏失調查程序，釐清錯誤環節，全面加強醫療人員臨床教育訓練，並強化疫苗接種標準作業流程及安全指引，記錄家屬意見，作為制度改進依據。金門醫院表示，對此次疏失造成家長及幼童不便深感歉意，將以高標準檢討並落實各項改善措施，確保醫療品質與病人安全。
責任編輯／蔡尚晉
更多台視新聞網報導
其他人也在看
日本流感疫情全面大流行！前台大醫籲旅日前「快打疫苗」
生活中心／楊佩怡報導台灣天氣逐漸轉涼，呼吸道疾病進入高峰期，流感疫情持續升溫，就連台人最愛去的國家「日本」，近日的流感疫情也再度升溫。對此，旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪），在臉書發文更新日本流感狀況：「走向全面大流行」，同時也指出目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，呼籲國人在前往日本旅遊之前，可以考慮施打流感疫苗，減少確診機率。民視 ・ 16 小時前
疾管署籲符合資格民眾踴躍接種公費疫苗 (圖)
衛生福利部疾病管制署8日舉辦「左流右新 健康安心」流感及新冠疫苗接種記者會，持續呼籲符合公費資格民眾盡速完成接種，提升健康保護力。中央社 ・ 7 小時前
豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍
南部中心／綜合報導豬肉禁宰令終於解除，不少因為沒豬可賣暫停營業的小吃店終於恢復正常營業。像是豬血湯、肉圓店還又高雄知名的割包店，都是開業以來頭一次公休十幾天，老顧客醒來第一件事，就是直奔店面，回味熟悉的味道。高雄老字號的大腸豬血湯店，老闆一開店就忙到停不下來。（圖／民視新聞）早上八點不到，店面騎樓已經座無虛席，不少人照樣排隊，先點再說，就是等不及這碗香噴噴的肉燥飯。受到豬肉禁宰影響，高雄老字號的大腸豬血湯店，不得已公休十多天，8號恢復營業，老闆一開店就忙到停不下來，吃了20多年的老顧客，更是饞到一開店就立刻來光顧，直呼還是那個熟悉的味道。豬血湯店老闆柯先生說，因為老客人一吃就道，所以不可能一些用冷凍的豬肉，休息那麼多天現在終於正常營業，一早就有很多老顧客來，有的還是每天來的那種。滿滿爽脆酸菜放進麵皮，再夾塊半肥瘦的大塊滷肉，米其林必比登推薦的知名割包店，同一樣開店就大排長龍。老饕們一買就是好幾個，一直在腦中盤旋的好滋味，終於能再吃到。割包店老闆周先生說，開店到現在20幾年，沒有休過那麼多天。目前解禁後的豬肉進貨價也沒有變動。香噴噴的滷肉燥是在地人從小吃到大的老味道，70年來頭一次一休就是十多天。（圖／民視新聞）粉漿包裹新鮮豬肉內餡，台南現作現蒸的清蒸肉圓，終於再度飄香。兩大鍋香噴噴的滷肉燥是在地人從小吃到大的老味道，70年來頭一次一休就是十多天，連口蹄疫都沒有休那麼多天。宜蘭城隍廟口切仔麵店必點的黑白切，肝連、豬肺、嘴邊肉，不少當地人一吃就是十幾年。豬肉禁宰令終於解除，相關美食重出江湖，恢復正常供應，也吸引大批民眾周末趕緊來一飽口福。原文出處：豬禁令解除！ 各地「豬」美食重出江湖 饕客一早排隊解嘴饞 更多民視新聞報導盧秀燕道歉稱「媽媽做不好」 葉耀元怒嗆噁心：推卸責任還想攀親帶故國產豬肉解封！首批溫體豬抵黃昏市場 民眾排隊搶買想用廚餘餵豬省成本？他家養豬吃『這個』.. 連速食龍頭都來下單！民視影音 ・ 15 小時前
「喪屍煙彈」暴增3倍！本世紀最危險毒品肆虐 醫：令人性情大變
近期多起車禍與「喪屍煙彈」的使用相關，引發社會關注！對此，北市聯醫松德院區成癮防治科陳奇醫師指出，含有依托咪酯成分的電子煙會影響中樞神經，導致使用者行動僵硬甚至身體彎曲，呈現如同「僵屍」般的姿勢，因而得名。中天新聞網 ・ 1 天前
金門醫院出包！1歲童流感疫苗「誤打成A肝疫苗」 家屬憤怒
金門醫院日前發生嚴重疫苗接種烏龍事件，一名僅1歲1個月大的寶寶前往該院接種流感疫苗第二劑，卻被醫護人員誤打成A型肝炎疫苗，引發家屬極大不滿。院方在門診結束後清點疫苗時發現錯誤，立即通知家屬並道歉，同時向衛生局及疾管署通報。雖然其他醫師表示滿1歲幼兒可接種A肝疫苗，不會對身體造成傷害，但此次事件凸顯醫療程序的嚴重疏失。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
金門醫院出包！1歲童流感疫苗打成A肝 阿公心疼斥「太離譜」
金門一對夫妻昨（11/7）帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院，接種流感疫苗及水痘疫苗，回家後接獲院方來電，醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，家人痛斥離譜，所幸寶寶沒有出現不良反應。金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，將檢討流程，避免類似情形再發生。太報 ・ 11 小時前
被爆關說「太子集團幹部」來台 林思銘回應了
被爆關說「太子集團幹部」來台 林思銘回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前
遭爆協助太子集團幹部入境 林思銘：絕無關說
「太子控股集團」涉及跨國詐欺、博弈及洗錢等罪嫌遭美國制裁並查扣不法資產，該集團在台有9家掛名公司，利用台灣作為金流及網路博弈據點。今（7）日傳出，前國民黨立委李德維、國民黨立委林思銘協助該集團大陸籍核心幹部劉學鋒、李丞丞多次入境台灣。對此，林思銘辦公室回應強調，「絕無關說行為」。中天新聞網 ・ 1 天前
嚇人！金門醫院1歲嬰接種流感疫苗 遭誤打成A肝疫苗
即時中心／林韋慈報導金門一對夫妻昨日帶著1歲1個月大的嬰兒，前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，未料醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才發現異常，趕緊致電通知家屬，讓全家非常訝異，嬰兒的爺爺也在臉書PO文「疫苗施打流程有重大問題，醫院必須徹底檢討！」民視 ・ 11 小時前
蚊子「立冬」不冬眠 本土登革熱新北首列現跡
【健康醫療網／記者陳靖安報導】今(7)日就是農曆二十四節氣的「立冬」，隨著氣溫降低，萬物應該冬眠之際，因近期白天氣溫仍偏暖、又多降雨，環境仍可能有蚊蟲活動；新北市近期公布首例本土登革熱病例。如果多日出現頭暈、發燒，且全身痠痛症狀，可別輕忽這些疑似登革熱症狀，最好盡速就醫求診。 新北市新增首例本土登革熱病例 疾病管制署（下稱疾管署）5日公布新北市新增首例本土登革熱病例，居住新北市汐止區60多歲女性，10月下旬開始出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔日出現發燒且肌肉痠痛等症狀至診所就醫，五日後因症狀未緩解再次就醫，經通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第一型。個案目前於家中休養，同住接觸者目前皆無症狀。個案潛伏期無國內外旅遊史，主要活動地點為住家，研判為本土病例，感染源待釐清。 落實「巡、倒、清、刷」 斷絕蚊子孳生源 全球登革熱疫情持續，今年迄今累計443萬餘例病例及3千餘例死亡，病例主要分布於美洲，以巴西、墨西哥及哥倫比亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、孟加拉、馬來西亞及中國近期疫情上升，另越南、孟加拉及柬埔寨等國今年病例數高於去年同期。 疾管署提醒，目前天氣雖然已轉涼，惟白天氣溫仍適合健康醫療網 ・ 1 天前
日本進入流感高峰期！前台大醫：赴日前先打疫苗
林氏璧昨（7日）在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》發文，針對日本近期流感疫情急速升溫的情況進行分析，並提醒即將前往日本的台灣旅客，應提前接種疫苗並做好防護措施。林氏璧指出，日本今夏新冠疫情雖已回落，但流感接棒迅速蔓延。根據國立健康危機管理研究機構等單位的統計...CTWANT ・ 18 小時前
多喝水身體好？醫提醒「不要亂喝水」：8個黃金時間喝最好
大家都知道要多喝水、補充身體的水分，對於新陳代謝是很有幫助的。但是喝水也是有訣竅的，有醫生就提醒，不要沒有計畫的胡亂喝水，要掌握住8個喝水的黃金時間，才會對身體最好。鏡報 ・ 1 天前
台東釋迦園防賊大作戰 農民卻怒噴：抓到有什麼用？
台東釋迦遭樺加沙颱風重創，產量銳減，只剩1成，價格水漲船高，引起竊賊覬覦，卑南鄉太平村一帶果園接連遭竊，已超過10農戶受，損失上千斤。農民說，被偷到習慣，也被偷到怕，大家不是沒想過辦法，許多方法還頗有創意，「但是放山豬夾最後沒夾到小偷或山豬，而是農民腿上帶著夾子送醫」，期盼自組巡守隊能發揮作用。自由時報 ・ 10 小時前
洗手小心！實驗揭烘手機「恐怖細菌量」 千萬人嚇壞：不敢用了
英國專家最新實驗再度掀起「烘手機是否更髒」爭議！研究發現，洗完手後使用烘手機，手上細菌量竟與沒洗手差不多，烘手機出風口更是培養出滿滿細菌，引發網友驚呼不敢再用。不少人質疑實驗嚴謹度。醫師則提醒，擦手紙除菌效果較佳，但真正關鍵仍在完整洗手步驟；若烘手機定期清潔，其實不必過度恐慌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
洛市餐廳員工染A肝 10/24至11/1用餐者速打疫苗
洛杉磯縣公共衛生局表示，坦姆歐尚特餐廳（Tam O'Shanter Restaurant）一名員工確診A型肝炎，該員工在...世界日報World Journal ・ 14 小時前
幼童打流感疫苗「誤打成A型肝炎」金門醫院急回應
幼童打流感疫苗「誤打成A型肝炎」金門醫院急回應EBC東森新聞 ・ 12 小時前
新北攜手超市設接種站 推動「左流右新」送健康禮
為強化秋冬防疫，自今年十一月起，新北擴大流感及新冠疫苗接種對象至五十歲以上成人，鼓勵市民「左流右新」同時接種兩種疫苗，雙重防護一次到位，並與全聯、家樂福合作設置接種站，完成接種可獲健康禮一份。衛生局表示，特別與全聯、家樂福合作設置接種站，六十五歲以上長者還可參加「接種流感尬新冠，新北長者好禮抽」，有機會抽中iPhone17ProMax等大獎。另與合約院所提供隨到隨打服務，並於全聯三芝中興店（十一月十一日）、泰山全興店（十一月十四日）、中和安邦店（十一月十五日）、大全聯土城店（十一月廿二日）及家樂福新店店（十一月七日）、林口店（十一月八日）、中和店（十一月九日）、樹林北大店（十一月十四日）、淡水淡新店（十一月廿二日）設置接種站，健康禮數量有限送完為止。衛生局提醒，疫苗接種後 ...台灣新生報 ・ 1 天前
高雄本土登革熱增一例 個案為流動攤商多處市場列警戒
高雄7日新增1例本土登革熱確診病例，個案是流動攤商，由於傳統市場環境及人流複雜，是疫情傳播高風險區域，市府公布警戒範圍及市場。另外台南近期的職場群聚感染登革熱也要到24日才能解除傳播風險，市府提醒還是要落實防蚊措施與清除積水容器。公視新聞網 ・ 8 小時前
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 8 小時前
86歲蕭萬長罹肺癌14年 每周喝4次「蔬果養生湯」降慢性發炎
86歲前副總統蕭萬長自2011年被診斷出肺癌第三期後，經手術切除腫瘤，至今已與癌症和平共處14年。除了每日堅持走路6000步、游泳等運動，他更透露自己的養生秘訣包括多吃蔬果、少碰加工食品，以及每週飲用4次由太太精心準備的蔬果養生湯，成功維持健康狀態。中天新聞網 ・ 1 天前