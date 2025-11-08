金門醫院出包！1歲幼童遭誤打A型肝炎疫苗 院方緊急通報

衛福部金門醫院昨（7）日發生一名1歲1個月幼童誤打A型肝炎疫苗事件。原本幼童應接種流感疫苗，卻因護理師操作失誤，錯將A型肝炎疫苗施打於幼童身上，事件於晚間才被發現，院方隨即通知家屬，並啟動內部調查及改善措施，目前已通報疾管署及縣衛生局，並擬定新的標準作業流程（SOP），副院長陳義榮也將親自慰問家屬。

金門醫院表示，該名幼童昨日由父母帶至醫院，醫師經問診後正確開立流感疫苗針劑，但值班護理師誤將A型肝炎疫苗施打，門診結束後，護理師在結算疫苗時發現品項異常，經核對後立即通報醫院，並同步回報衛生局及疾管署。經確認，所施打的A肝疫苗為有效劑次，接種安全，幼童後續僅需補種流感疫苗。

昨晚6時，兒科醫師親自致電家長，說明事件經過及疫苗安全性，並表達歉意。醫院指出，疫苗在幼童一歲後即可施打，無安全疑慮，醫院社工室將持續關懷家屬，並由副院長率團隊親赴家中慰問，協助安排補種流感疫苗。

院方同時啟動醫療疏失調查程序，釐清錯誤環節，全面加強醫療人員臨床教育訓練，並強化疫苗接種標準作業流程及安全指引，記錄家屬意見，作為制度改進依據。金門醫院表示，對此次疏失造成家長及幼童不便深感歉意，將以高標準檢討並落實各項改善措施，確保醫療品質與病人安全。

責任編輯／蔡尚晉

