金門醫院出包！1歲童流感疫苗打成A肝 阿公心疼斥「太離譜」
金門一對夫妻昨（11/7）帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院，接種流感疫苗及水痘疫苗，回家後接獲院方來電，醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，家人痛斥離譜，所幸寶寶沒有出現不良反應。金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，將檢討流程，避免類似情形再發生。
黃姓民眾昨在臉書發文表示，「太離譜了，愛孫今天去部立醫院打疫苗，居然打來告知打錯疫苗，我超惶恐」，醫師原本建議今天再帶健保卡回院預約接重流感第2劑，但家人已經嚇壞，直接拒絕。
金門醫院副院長陳根雄指出，因流感疫苗與A型肝炎疫苗屬同一廠牌，外型包裝相似，醫護人員一時不察誤打。他表示，A肝疫苗過去是滿1歲可施打，今年改為1歲半接種，院方已通報CDC及縣衛生局，「CDC認為影響不大，這1劑就當成他先打第1劑，之後再按原來期程施打就好」，也確認孩童狀況穩定。
陳根雄表示，昨天醫師已向家屬解釋，今天下午將前往慰問，未來會檢討流程，不同疫苗種類應分流，避免類似事件再度發生。
