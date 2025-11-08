金門醫院出包！1歲童流感疫苗「誤打成A肝疫苗」 家屬憤怒
金門醫院日前發生嚴重疫苗接種烏龍事件，一名僅1歲1個月大的寶寶前往該院接種流感疫苗第二劑，卻被醫護人員誤打成A型肝炎疫苗，引發家屬極大不滿。院方在門診結束後清點疫苗時發現錯誤，立即通知家屬並道歉，同時向衛生局及疾管署通報。雖然其他醫師表示滿1歲幼兒可接種A肝疫苗，不會對身體造成傷害，但此次事件凸顯醫療程序的嚴重疏失。
這起事件發生在金門醫院7日，一對年輕夫妻帶著1歲1個月大的寶寶前往醫院接種流感疫苗第二劑，卻遭遇醫護人員的重大疏失。院方在門診結束後結算疫苗時，才發現品項錯誤，緊急聯絡家屬告知情況，讓全家人感到驚恐與憤怒。寶寶爺爺更在社群媒體發文表達不滿，直呼此事太過離譜，並擔心會對孫子的健康造成影響。
其他小兒科醫師詹前俊表示，提前接種A型肝炎疫苗本身並不會造成健康問題，但在程序上以及流感保護力的建立上確實有所缺失。他特別指出，此次事件中沒有依照「三讀五對」的打預防針標準執行，這是醫療程序上的明顯疏失。其他醫師也證實，滿1歲的幼兒已可接種A型肝炎疫苗，不會對身體產生負面影響，但未按照標準程序執行確實是不當的。
金門醫院對於此次疫苗接種出包，表示事件發生後已立即啟動緊急應變機制，第一時間向家屬說明並道歉，同時向衛生局及疾管署進行通報，全力處理後續事宜並檢討改進。院方也主動提出為幼兒補接種流感疫苗，但家屬因已受到驚嚇而婉拒，並考慮日後返回台灣接種。
其他醫師提醒，醫護人員在接種疫苗時必須嚴格執行「三讀五對」原則。「三讀」是指取藥時、給藥時、歸藥時都必須核對；「五對」則是要確認藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑及劑量都正確無誤，以避免類似的接種錯誤再次發生。
更多 TVBS 報導
金門醫院大出包！1歲嬰打錯疫苗「流感變A肝」緊急通報
離譜！1歲嬰接種流感疫苗遭「誤打A肝針」 金門醫院：檢討流程
流感後患心肌梗塞機率增10倍！醫揭「不打疫苗」重症風險
小孩怕針選鼻噴型流感疫苗 醫：防禦力「可達1年」不輸針劑
其他人也在看
金門醫院出包！1歲幼童遭誤打A型肝炎疫苗 院方緊急通報
衛福部金門醫院昨（7）日發生一名1歲1個月幼童誤打A型肝炎疫苗事件。原本幼童應接種流感疫苗，卻因護理師操作失誤，錯將A型肝炎疫苗施打於幼童身上，事件於晚間才被發現，院方隨即通知家屬，並啟動內部調查及改台視新聞網 ・ 11 小時前
印尼校園清真寺爆炸案增至96傷 警持續調查涉案學生
（中央社雅加達8日綜合外電報導）印尼首都雅加達北部1所學校內的清真寺昨天發生爆炸案，截至今天傷者增至96人。印尼當局今天表示，他們正在調查1名據信涉案的學生。中央社 ・ 6 小時前
把佛堂當提款機！ 出納人員盜領4500多萬
高雄正德佛堂一名女出納人員，2年多來竟把佛堂當作個人提款機，利用保管空白支票的機會盜領4500多萬元，佛堂查帳發現金額嚴重短少，才揪出是她侵占，當時她已經把錢花到只剩63萬元。法院審理後，依偽造有價證台視新聞網 ・ 5 小時前
高雄情侶酒後爭吵女友跌落大排 男友急跳水擁緊緊
據了解，邱女當時已有喝酒，呈現酒醉狀態，疑似因此與未喝酒的男方起爭執，邱女情緒不穩，於八德東路橋大傷喧嘩，引起附近住戶注意，沒想到邱女疑似腳步不穩，從邊坡滑落大排中，且爬不起身，男方見狀也趕緊跳入拯救女友。附近住戶見狀，趕緊通報警消到場救援，由消防隊派員...CTWANT ・ 6 小時前
輕度失智無住院需求難納保險 金管會：研議一年期輕症保單
台灣失智症患者數量逐年攀升，65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，輕度失智佔比近三成，對許多家庭而言是一大挑戰！目前市場上針對輕度失智症的保險商品有限，僅少數保險公司提供相關保障。黃杲傑分享照顧失智症親人的經驗，強調失智症發展速度可能很快，讓他開始關注自身保險規劃。保險業務區經理邱雅挺建議民眾可搭配年金式商品，並根據自身條件選取適合方案。金管會表示，保險業者正設計一年期輕症保單，未來將研議鼓勵配套措施。保險法律師劉北元提醒，輕症保單如何在避免浪費醫療資源的情況下，又能確保保戶權益，將是一個需謹慎平衡的課題。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
佛堂女出納任職3年偽造109張支票 盜領4545萬重判8年
判決指出，王女於107年7月進入正德佛堂擔任行政人員，半年後因熟悉帳務轉任出納，負責保管零用金、記帳及開立應付帳款支票等業務。110年7月至112年9月間，她將保管的空白支票109張據為己有，未經常律法師同意，擅自填載金額與日期，再盜蓋佛堂與負責人印章完成發票行為，背書...CTWANT ・ 5 小時前
公路局清省道垃圾 農民怒控：汽車坐墊、玻璃丟我田
台中龍井一位農民控訴公路局外包商在清運台一線路邊垃圾時，竟將大型廢棄物直接丟到他的農田裡。這些廢棄物包括汽車坐墊、花盆和玻璃碎片，不僅影響農耕作業，更對農民安全造成威脅。台中工務段回應已協助清運垃圾，並將調查該事件狀況。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
泰國暖男勇救5歲溺水女童 意外揭發家庭殘酷虐童案
根據泰媒《Thaiger》報導，這起事件的當事人，是一名在邦莫德區開機車行的年輕老闆，水燈節當天他與朋友一同造訪附近的寺廟，卻意外遇見一名僅有5歲的小女童，冒險爬下運河水渠，儘管這名老闆與友人出聲勸阻，告訴女童這樣很危險，女童仍執著的攀爬在水渠邊緣，想去撿拾水燈...CTWANT ・ 5 小時前
她是情人也是岳母！前成人片女星被控殺兒子老公
她是情人也是岳母！前成人片女星被控殺兒子老公EBC東森新聞 ・ 5 小時前
創價美術館「林玉山、高一峰」雙展同步登場
[NOWnews今日新聞]創價美術館2025年第三檔展覽，同步推出「悠然望玉山-林玉山藝術實踐」展，以及「逆風前行-高一峰紀念展」。今（8）日雙展舉行聯合開幕儀式。 台灣創價學會理事長林釗致詞時說，這...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童
年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
監守自盜！正德佛堂神鬼女出納偷蓋支票章盜走4545萬 被逮時花到只剩63萬
高雄正德佛堂一名王姓女出納利用保管空白支票機會，2年多來監守自盜佛堂的109張支票，並盜蓋負責人常律法師及佛堂印章，每次從銀行領走數十萬元，合計共盜領4545萬4474元；佛堂發現報案後王女坦承犯行，但錢已花到僅剩63萬元。高雄地院審理後依偽造有價證券等罪，重判王女有期徒刑8年。鏡報 ・ 17 小時前
嚇人！金門醫院1歲嬰接種流感疫苗 遭誤打成A肝疫苗
即時中心／林韋慈報導金門一對夫妻昨日帶著1歲1個月大的嬰兒，前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，未料醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才發現異常，趕緊致電通知家屬，讓全家非常訝異，嬰兒的爺爺也在臉書PO文「疫苗施打流程有重大問題，醫院必須徹底檢討！」民視 ・ 11 小時前
減重藥停用體重回升 14％？專家：須搭配生活型態調整維持療效
減重藥物席捲全球，美國 2024 年調查顯示，已有 6％成人正在使用 GLP-1，過重或肥胖族群使用率更高達 22％。然...Heho健康網 ・ 1 天前
楊謹華「車禍」女團夢破裂 與閨密鬧翻「1表情」讓人氣炸
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》與閨密李維維鬧翻，她認為真正的朋友會在關鍵時刻互相支持，「保持剛好的距離，既自在又珍貴」。楊謹華劇中飾演一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因車禍夢想破滅，也與昔日閨密反目。多年後重逢，往日情誼化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。楊謹華感性分享：「朋友在我人自由時報 ・ 14 小時前
棒球》KT巫師教頭李強喆大有來頭 前富邦超強洋投的貴人
59歲的李強喆是韓職KT巫師總教練，此行率隊來台進行3國職棒交流賽，他也是前富邦悍將超強洋投索沙生命中的貴人，索沙特別感謝李強喆教他投指叉球，徹底改他的變棒球人生。2019年索沙效力富邦悍將，當時他接受採訪時曾透露，2012年效力韓職起亞虎，當時投手教練正是李強喆，「指叉球是李教練教我的，他是我棒球自由時報 ・ 1 天前
幼童誤打A肝疫苗 金門醫院啟動醫療疏失調查程序
（中央社記者吳玟嶸金門縣8日電）1名1歲幼童昨天在金門醫院原要接種流感疫苗，卻被誤接種A型肝炎疫苗。金門醫院今天表示，將啟動醫療疏失調查程序，並強化疫苗接種標準作業流程與安全指引。中央社 ・ 12 小時前
離譜！1歲嬰接種流感疫苗遭誤打A肝疫苗 金門醫院認錯：將調查懲處
金門醫院表示，這名滿1歲多的嬰兒昨由父母帶往該院是要接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗；醫生問診結束後開立的也是流感疫苗針劑，但值班護理師卻誤拿成A型肝炎疫苗接種。對此疏失已向CDC及縣衛生局通報，全面進行檢討並擬定SOP。金門醫院也說明，A肝疫苗過去是滿1歲即可施打，...CTWANT ・ 8 小時前
經典賽／中華隊不容忽視 日本首冠名將提醒：不是「格下球隊」
日本隊在明年世界棒球經典賽要挑戰衛冕，預賽先對上台、韓等亞洲隊伍，在首屆經典賽奪冠的冠軍隊成員和田一浩特別提醒不容輕忽，特別台灣並非想像中的「格下（低等級）」球隊。 職棒生涯達成2000安及30...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
不能把中華隊視為等級較低的對手！ 日本名將警示了
世界棒球經典賽明年3月開打，身為首屆經典賽冠軍隊成員的日本名將和田一浩，最近就在節目上分享日本這次在小組賽將面臨的挑戰，同時強調不可以將中華隊視為「等級較低」的對手。中天新聞網 ・ 17 小時前