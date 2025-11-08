金門醫院出包！1歲童流感疫苗「誤打成A肝疫苗」 家屬憤怒

金門醫院日前發生嚴重疫苗接種烏龍事件，一名僅1歲1個月大的寶寶前往該院接種流感疫苗第二劑，卻被醫護人員誤打成A型肝炎疫苗，引發家屬極大不滿。院方在門診結束後清點疫苗時發現錯誤，立即通知家屬並道歉，同時向衛生局及疾管署通報。雖然其他醫師表示滿1歲幼兒可接種A肝疫苗，不會對身體造成傷害，但此次事件凸顯醫療程序的嚴重疏失。

金門醫院發生疫苗接種缺失。（圖／TVBS）

這起事件發生在金門醫院7日，一對年輕夫妻帶著1歲1個月大的寶寶前往醫院接種流感疫苗第二劑，卻遭遇醫護人員的重大疏失。院方在門診結束後結算疫苗時，才發現品項錯誤，緊急聯絡家屬告知情況，讓全家人感到驚恐與憤怒。寶寶爺爺更在社群媒體發文表達不滿，直呼此事太過離譜，並擔心會對孫子的健康造成影響。

一歲多的寶寶被誤打成A肝疫苗。（圖／TVBS）

其他小兒科醫師詹前俊表示，提前接種A型肝炎疫苗本身並不會造成健康問題，但在程序上以及流感保護力的建立上確實有所缺失。他特別指出，此次事件中沒有依照「三讀五對」的打預防針標準執行，這是醫療程序上的明顯疏失。其他醫師也證實，滿1歲的幼兒已可接種A型肝炎疫苗，不會對身體產生負面影響，但未按照標準程序執行確實是不當的。

金門醫院對於此次疫苗接種出包，表示事件發生後已立即啟動緊急應變機制，第一時間向家屬說明並道歉，同時向衛生局及疾管署進行通報，全力處理後續事宜並檢討改進。院方也主動提出為幼兒補接種流感疫苗，但家屬因已受到驚嚇而婉拒，並考慮日後返回台灣接種。

金門醫院致歉表示已經通報衛生局。（圖／TVBS）

其他醫師提醒，醫護人員在接種疫苗時必須嚴格執行「三讀五對」原則。「三讀」是指取藥時、給藥時、歸藥時都必須核對；「五對」則是要確認藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑及劑量都正確無誤，以避免類似的接種錯誤再次發生。

