金門醫院受贈體外反搏治療系統 盼實現在地醫療

（中央社記者吳玟嶸金門19日電）企業捐贈移動式體外反搏治療系統給金門醫院，院長徐德福表示，金門醫療設備可能不比台灣本島，民眾做特別檢查、治療常須兩地奔波，此次受贈能使金門民眾得以就地醫療。

社團法人國際產業永續共好協會與頌恩集團，聯合捐贈「移動式體外反搏治療系統」給金門醫院，今天下午舉行捐贈儀式，由協會理事長謝長佑與頌恩集團董事長張峻邦共同代表致贈，徐德福代表接受。

徐德福致詞表示，金門醫院是金門唯一地區醫院，雖有很好醫師，但醫療設備可能不比台灣本島，民眾如須做特別檢查、治療常須兩地奔波，而心臟疾病在國人十大死因中也是重中之重，「感謝企業捐贈儀器讓鄉親能就地醫療」。

廣告 廣告

徐德福說，此次獲贈儀器為非侵入性機械輔助循環裝置，能有效提高主動脈舒張壓、降低收縮壓，增加冠狀動脈血流並促進側枝循環形成，為冠心病及心衰竭患者提供除手術與心導管外另一治療選擇。

根據金門醫院提供新聞資料，國際產業永續共好協會致力建構整合企業、人才與社會資源的永續平台，推動產業共好生態；頌恩集團則秉持「以醫療服務回饋社會」初心，持續投入公益事務。此次攜手捐贈移動式體外反搏治療系統，旨在強化離島心血管醫療資源，提升金門地區居民心血管健康照護品質。（編輯：李淑華）1141119