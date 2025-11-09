金門醫院幼兒打錯疫苗！疾管署啟動疏失調查 A肝劑次有效、將補打流感

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

衛福部金門醫院傳出接種疏失，一名幼兒原訂施打水痘＋流感第2劑，實際卻打成水痘＋A型肝炎，流感未施打。疾管署表示，已要求院方正式通報「預防接種異常事件」，並啟動院內調查與醫療疏失調查機制，後續將持續追蹤幼兒健康狀況；也再度提醒醫療院所確實落實「三讀五對」核對流程。

衛福部金門醫院傳出幼兒疫苗接種疏失。（示意圖／unsplash）

院方在當日晚間盤點時發現異常，隨即通知家屬並向衛生局通報。疾管署說明，該幼兒為一歲多，依國際建議12～23個月接種第1劑A肝疫苗屬安全有效；雖未完全符合我國2025年起調整的18個月時程，但此次A肝為有效劑次，無須重打。院方將依原訂時程安排第2劑A肝，並補齊流感疫苗接種，同步提供醫療追蹤與必要的心理支持。

疾管署要求金門醫院進行根本原因分析（RCA），從流程、環境與人員管理檢討並提出改進方案，建立防呆／防錯機制，避免類似事件再發。也提醒第一線人員務必嚴格落實「三讀五對」原則，逐一確認疫苗名稱、批號、劑型、效期，以及對的人、對的針、對的劑量、對的時間、對的途徑與部位，把關接種安全。

