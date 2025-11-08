金門醫院打錯針「幼童流感變A肝」 家長返家接獲院方來電嚇壞
金門驚傳醫療疏失！一名家長帶幼童到衛生福利部金門醫院接種流感疫苗，沒想到接種後才發現打錯針——原本應該施打的流感疫苗，竟被誤打成A型肝炎疫苗。院方隨即啟動緊急通報與醫療疏失調查機制，並向家屬道歉、承諾全面檢討。
打錯針！流感疫苗變A肝針
據了解，一名黃姓幼童昨（7日）於門診時段，原本預約接種流感疫苗，卻在操作過程中遭誤植A型肝炎疫苗。直到門診結束後，護理師在結算疫苗品項時發現異常，才驚覺烏龍針事件。
院方立即依程序通報，並同步向衛生局與疾管署回報。經確認，該劑A肝疫苗對幼童仍屬「有效劑次」，無安全疑慮，僅需再補打流感疫苗即可。
醫師親電家長道歉 副院長將登門致意
金門醫院表示，當日晚間6時，兒科醫師親自致電幼童家長，詳細說明整起過程與安全性，並誠懇致歉。醫師解釋，A肝疫苗1歲後即可安全施打，不會對孩子造成健康影響。
院方提到，副院長將親率醫療團隊赴家中當面致意，並安排流感疫苗補種，同時由社工室持續關懷、追蹤狀況。
院方全面啟動調查：加強人員教育訓練
金門醫院坦承這次事件是作業疏失，將正式啟動「醫療疏失調查程序」，釐清錯誤環節、重新檢討疫苗接種流程，並承諾全面強化臨床人員教育訓練及標準作業程序。
院方也表示，將紀錄家屬意見，作為制度改進的重要依據，「我們深感歉意，會以最高標準檢討，確保病人安全與醫療品質。」
