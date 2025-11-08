金門醫院：對誤打疫苗事件致歉 承諾以高標準檢討、改進
〔記者吳正庭／金門報導〕衛生福利部金門醫院失察，將原本應於一歲半為幼童施打的A型肝炎疫苗，「提前」打在1歲1個月大的幼童身上，引發家屬及社會質疑。金門醫院今(8)日表示，經向衛生福利部疾病管制署通報，幼童接種的A肝疫苗為有效劑次，無安全疑慮，後續不需補打；但應補接種流感疫苗。
金門醫院表示，事發後，第1時間先向家屬說明並表達歉意，同時通報縣衛生局、衛生福利部疾病管制署，將啟動醫療疏失調查程序，並記錄家屬意見作為改進重要依據。
金門醫院表示，7日預防接種的護理師於門診結束後結算疫苗，發現疫苗品項有誤，再經核對，確認1名黃姓幼童誤接種A肝疫苗；護理師依程序通報，院方同步回報衛生局及疾管署，經確認該劑A肝疫苗無安全疑慮，不需補打。
晚間6點，兒科醫師致電黃姓幼童家長，說明事件經過與疫苗安全，並表達歉意。醫師說明，A型肝炎疫苗1歲後就可施打，所以接種無安全疑慮，並提供補種流感疫苗。
金門醫院表示，後續階段，除由兒科專科醫師持續與家屬溝通，醫院社工室也主動關懷，由副院長陳義榮率醫療團隊前往黃童家致意，並隨時爭取幫幼童補施打流感疫苗。
金門醫院表示，有關內部檢討與改善，會啟動醫療疏失調查程序，釐清錯誤環節，全面加強醫療人員臨床教育訓練，強化疫苗接種標準作業流程與安全指引，並「記錄家屬意見作為制度改進的重要依據」。
金門醫院表示，對於此次疏失造成家長與幼童不便與擔憂，深感歉意，並承諾以高標準檢討與改進，確保醫療品質與病人安全。
