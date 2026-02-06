金門金信大樓電梯檢修隔天故障 長者脫困：已經被關2次

〔記者吳正庭／金門報導〕曾多次榮膺金門「地王」的金信大樓，今天上午發生電梯受困事件，1名年近80歲的李姓長者牽著腳踏車準備出門買菜，因電梯故障受困，幸好社區總幹事即時發現並通知廠商到場化解危機，李姓長者一踏出門看到眾多人守候，臉帶微笑說，「嘸要緊，我已經被關兩次了」。

座落於金城鎮民生路黃金地段的金信大樓，上午傳出電梯受困，李姓長者按習慣牽著腳踏車準備搭電梯出門，才進電梯不久，電梯忽然失靈，卡在電梯間上下不得；這名李姓男子見電梯久不開門，開始用手敲打電梯門，聲響被當時人正在地下室巡查的社區林姓總幹事聽見，她立刻循著聲音找人，發現李男疑似困在1樓，除試圖透過對講機，也大聲向李男喊話，「阿伯，不要緊張，我馬上請人來救你」，另一方面，大樓管理員也從監看畫面發覺有異，立刻報警。

等待救援過程，李男低頭若有所思，手牽腳踏車紋風不動，但曾一度拿起車籃內的鎖頭，要橇開電梯門，經總幹事再次喊話安撫才停下手邊動作。

不久，電梯維修廠商到場，很快將故障排除，李男推著腳踏車出門，看見7、8名包括消防人員在內的人員等候，也嚇了一跳，他才臉帶微笑，緩緩吐出：「我已經被關兩次」、「10幾年前就被關過1次」，消防人員並為長者進行身體狀況檢測，一切無恙，化解這場約20分鐘的電梯受困事件。

不過，令大樓住戶不解的是，大樓的電梯5日才進行一般維修檢查，隔一天就發生故障，對此，大樓管委會也表示會要求廠商深查。

金門金信大樓傳出人員受困電梯，警消聞訊立刻趕到現場。(記者吳正庭攝)

李姓長者從電梯脫困，大樓林姓總幹事(右一)與消防人員立刻上前關切。(記者吳正庭攝)

李姓長者從電梯脫困，消防人員立刻上前為他進行身體檢查。(記者吳正庭攝)

