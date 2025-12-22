金門金城國中試題性別爭議 教師解聘且4年不得聘任

（中央社記者張已亷金門縣22日電）金門金城國中健康科段考試題涉性別爭議，校方今天表示，經教師評審委員會決議，對翁姓教師予以解聘，4年不得聘任為教師。

事件起因有民眾在網路社群Threads上貼出段考題目，指稱題目出現綠茶婊、渣男、打炮哥等字眼，涉及性別偏見；有網友表示「這是利用考卷性騷擾學生吧」，也有網友指出這是金門金城國中健康科考題。

金城國中5月間經教評會審議後決議，命題翁姓教師自學校送達處分書翌日起暫時停聘6個月，靜待性別事件後續調查結果。

校方今天透過新聞稿說明，翁姓教師於113學年度第2學期第2次定期評量，涉及接連使用不雅文字描述或帶有性別歧視題目；校方在考試後，接獲校內老師反映及家長投訴，後續進行校安通報。

校方表示，此案涉及師與生疑似校園性別事件，經通報後召開性別平等教育委員會，啟動調查程序，並委由外聘專業人員組成調查小組。

校方提到，調查小組審酌翁姓教師所命試題的呈現方式不當，違反性別平等教育法第20條，認定翁姓教師對學生構成性騷擾，依教師法第15條第1項，建議解聘翁姓教師，並處以4年內不得聘任為教師，同時應定期接受相關性平課程等義務。

校方表示，11月16日召開教師評審委員會，委員考量，翁姓教師於定期評量涉及接連使用多道不雅或時下網路流行通俗文字的題目，考量學生身心與受教權等影響程度，以及應受責難程度等事由，為保障學生受教權與保護學生身心發展，經出席委員過半數同意，決議解聘翁姓教師且4年不得聘任為教師。

校方指出，已全面強化命題與審題流程，加強教師專業倫理與性別平等教育等內部培訓，杜絕再次發生類似案件，以建立友善、尊重及安全的學習環境。（編輯：陳仁華）1141222