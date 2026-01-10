金門金沙戲院修復啟用 陳福海：讓金沙風華再現

（中央社記者吳玟嶸金門10日電）金門戰地政務時期軍民生活娛樂場所「金沙戲院」經修復後今天啟用，金門縣長陳福海說，可思考透過多舉辦活動、發消費券等方式活化周邊商圈，「讓金沙風華再現」。

建於民國52年的金沙戲院，是金門戰地政務時期軍民生活娛樂場所，78年戲院停業後建物閒置逐漸傾頹，金門縣文化局去年針對建築正立面等歷史建築範圍，金沙鎮公所就非歷史建築的大部分觀眾席區、銀幕舞台等區域進行修復。

金沙戲院日前修復完成，陳福海出席今天下午啟用典禮並致詞表示，駐軍減少後金沙逐漸沒落，今天金沙戲院的啟用是活化的開始，應盤整周遭環境等，思考如何吸引有特色商店、青年進駐，並結合同在金沙的歷史民俗博物館多舉辦活動，以及發消費券等方式吸引人潮，「讓金沙風華再現。」

金門縣觀光處發布新聞稿中，陳福海表示，縣府將與金沙鎮公所合作，規劃從1月到12月於金沙戲院內辦理至少20場主題活動，並結合沙美商圈與周邊社區發展協會，導入文化展示、手作體驗、觀光服務及夜間活動等多元內容，讓民眾願意走進來、停留下來，進而帶動商圈消費與地方經濟發展。

根據觀光處新聞資料，縣府於114年4月召集金沙鎮公所及文化局、城鄉處、觀光處等相關單位研商活化方向，並核定新台幣2000萬元辦理整體修繕工程。工程自114年6月動土，同年12月竣工。（編輯：林恕暉）1150110