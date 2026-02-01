金門陶瓷廠攜手酒廠！ 推消防栓造型酒「消火氣、除煩惱」

民視新聞／綜合報導

金門陶瓷廠為了推動文化創意以及陶瓷工藝結合，特別跨界跟酒廠合作，推出消防栓造型酒，象徵消火氣、除煩惱，陶瓷廠廠長說，會決定以消防栓為造型，除了自己以前當過消防員外，消防栓在安全上也代表水源的源源不絕，而水更是代表財富，希望財富能源源不絕。

走進展示間，各式各樣花色、造型的酒瓶，井然有序的陳列在櫃子上，但看著看著，奇怪，應該在戶外的消防栓，怎麼也在這，原來這是今年金門陶瓷廠推出的造型酒。

為了推動文化創意與陶瓷工藝結合的成果，金門陶瓷廠特別推出全新設計的消防栓造型主題酒，以防災、守護為核心概念，主打消火氣，除煩惱，能替日常生活帶來療癒。陶瓷廠廠長說，製作團隊希望每一項產品都能傳遞故事與溫度，而不是只是個容器，另外他也表示，陶瓷廠近年積極發展文創商品，希望讓陶瓷走入生活、融入日常，以更貼近大眾的方式展現金門工藝的魅力。

除了跨界推出造型酒，金門陶瓷廠也說，未來將持續推動工藝創新，結合金門文化、生活題材與多元設計元素，開發更多具有故事性與文化價值的陶瓷作品。

