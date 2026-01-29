金門青創《開店成功學》2.0開張 四大天王開講2/2起傳授創業心法

▲【金門三創平台】趨勢培訓班開課啦，邀您一起來培訓！

【記者 洪美滿／金門 報導】為協助金門在地青年創業者與早期創業家強化市場競爭力，因應產業環境與消費行為快速變化，金門縣政府於「114 年金門縣青年創業輔導及創業一站式服務計畫」架構下，推出「開店成功學 2.0 版」第一梯次趨勢培訓班，透過系統化課程設計，協助在地創業者建立更完整的經營思維與行動策略。

產業發展處表示，根據課前問卷調查顯示，有高達59.3%的金門業者認為「行銷與曝光不足」為目前創業經營中最大的困境，另有超過80%的受訪者對「市場趨勢與商業模式經營策略」及「品牌建構與經營」等主題表達高度學習意願。為回應在地實際需求，本梯次培訓班以「進階行銷」為核心主題，整合創業決策、品牌經營、行銷曝光與成交轉換等關鍵面向，完整補齊多數創業培訓中常見的斷裂環節。

廣告 廣告

本次課程由計畫首席顧問余瑞銘領軍，邀集品牌診斷專家蔡文旗、餐飲行銷大師林大朗及銷售超業林庭旭擔任講師群，堪稱輔導四大天王，規劃「創業心態建立」、「加盟與自創品牌評估」、「品牌定位與再造」、「青創餐飲成長策略」、「在地小店行銷術」、「短影音與社群流量經營」、「選址與店面管理」等系列課程，循序引導學員從策略思考走向實際行動，協助掌握創業初期最常面臨的核心問題。

產業發展處指出，考量金門業者營運型態與青年學員學習安排，本梯次培訓班經課前問卷與意願訪查後，課程時間規劃於週日與週一辦理，並於2至3月間以密集式方式進行，每堂課3小時，共計8堂課、24小時培訓內容。透過跨週期的學習安排，讓創業者能在相對彈性的時段投入培訓，並進行策略思考與實務規劃，提升學習吸收與後續應用成效。

為鼓勵學員實際投入並完整參與課程，縣府亦同步規劃分級式學習支持與參與鼓勵機制，肯定學員於培訓期間所投入之時間與心力。凡完成全程研習者，將核發研習證明並提供學習回饋千元禮卷；完成半數以上課程者，亦給予參與鼓勵。此外，針對每堂課優先完成報名且全程實際參與之學員，另提供即時出席之學習回饋，以提升課程互動品質與完課率。

產業發展處強調，期透過本培訓班二梯次之持續推動，深化金門創業環境的專業化基礎，培育具備商業視野、創新能力與永續經營思維的新世代創業者，進一步促進地方產業活力與整體經濟發展。誠摯邀請有志創業之青年及早期創業家踴躍報名參與，相關課程與報名資訊，請至金門青年三創服務平台查詢。

114金門縣青年創業輔導及創業一站式服務計畫相關輔導及課程資訊，請洽計畫官網：https://youthkinmen.com.tw，聯絡電話：金門三創辦公室082-316-177。（照片記者洪美滿翻攝）