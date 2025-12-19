金門餐廳驚傳陸客猝逝！用餐突不適倒下搶救不治

金門縣烈嶼鄉18日晚間發生一起陸客猝死事件，一名約60歲的林姓男子，與友人在當地餐廳飲酒用餐時，突然感到身體不適，隨即昏迷倒地，友人緊急通報119求助。

金門醫院。（圖／報系資料照）

烈嶼分隊救護人員於晚間8時46分抵達，發現林男已呈到院前心肺功能停止（OHCA），立即實施高品質CPR並給予藥物處置，一度恢復心跳。送醫途中，患者再度心跳停止，救護人員在救護車上持續搶救，歷經三次心跳停止與恢復，整體CPR時間約27分鐘。

林男送醫後仍全力救治，惟於19日清晨宣告不治。警方初步研判為用餐期間突發身體不適導致的意外死亡，已通報相關單位協助家屬來金事宜，並將報請檢方司法相驗，以釐清確切死因。

