金門首屆烏克麗麗嘉年華 各國合奏

首屆「金門國際烏克麗麗嘉年華」3日在台開風獅爺商店街登場，匯集來自台灣、日本、韓國、越南、菲律賓，以及大陸廈門、漳州等地的烏克麗麗演奏家及團隊，與金門在地演奏者交流。（于家麒攝）

金門首屆「國際烏克麗麗嘉年華」3日在台開風獅爺商店街登場，來自台灣、日本、韓國、越南、菲律賓及大陸廈門、漳州等地的知名烏克麗麗演奏家與團隊齊聚一堂，透過音樂演出、講座與交流活動，為金門帶來一場融合教育、文化與國際交流的音樂盛典，也讓世界聽見金門美妙的琴音。

活動創辦人許翼騰表示，首屆國際烏克麗麗嘉年華的籌辦，是希望將金門多年來在音樂教育與推廣上的成果，透過一個具國際視野的表演平台呈現出來，與金門在地演奏者同台交流，展現跨國、跨城市的音樂對話。

據了解，烏克麗麗在金門的推廣可追溯至民國99年，當時由音樂家許銘豐自大陸漳州「鈺豐樂器」帶回金門的第一把烏克麗麗，成為這項音樂風潮的起點。許銘豐懷抱著「讓更多人輕鬆走進音樂世界」的初心，烏克麗麗逐漸在金門的校園、社區與各類課程中扎根。

此次活動除了3日的舞台演出外，4日另舉辦「特邀嘉賓專場音樂會暨講座大師班」，透過近距離的專場演出與深度講座形式，深化音樂教育與交流層面，讓學習者與樂迷能更深入理解演奏理念與音樂風格。

許翼騰強調，嘉年華的核心不僅在於舞台演出，更著重於「交流」與「教育」的實踐。透過師生同台、跨城市合作及專場音樂會與講座大師班等形式，讓不同背景的音樂人、學習者與民眾，能在同一個場域中互相學習、彼此啟發，也讓金門成為國際音樂交流的實體舞台。

許翼騰指出，未來將以長期規畫為目標，持續邀請國內外音樂人來到金門交流演出，逐步建立金門在國際音樂交流版圖中的獨特定位。