金門首次「金省電電器展售會」 帶動節能家電汰舊換新

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府推動節電政策再創新里程碑，今（114）年首度辦理的「2025金省電節能電器聯合展售會」已於12月23日圓滿落幕。本次活動以「住宅節能降溫」為主軸，規劃「節電」、「隔熱」與「趣味宣導」三大主題展區，透過多元展示與互動體驗，向民眾推廣正確節能觀念。活動期間吸引大量鄉親踴躍參與，現場人潮絡繹不絕，獲得民眾高度肯定與支持，不僅成功深化節能理念，也實際帶動節能家電汰舊換新，展現金門推動深度節能政策的具體成果。

本次展售會集結在地優質家電品牌業者及隔熱窗簾、隔熱膜等相關廠商，主打高效率、低耗能之節能產品，活動總銷售金額突破250萬元，成果亮眼。僅4天即售出一級能效冷氣12台、一級能效冰箱24台，另包含一級能效電熱水瓶2台、金級省水洗衣機17台，以及熱泵乾衣機1台、熱泵熱水器2台、DC直流變頻電風扇7台、一級能效除濕機12台、LED燈泡等多項節能產品，顯示民眾對高能效家電認知程度與購買意願持續提升。

依據工研院「家庭用電資訊百科」資料顯示，將傳統老舊家電汰換為一級能效及高效率設備後，每台冷氣約可節省732度用電量，每台冰箱約可節省526度用電量，每年預估可節省約2.1萬度用電量，減少10,147公斤以上二氧化碳排放；搭配電熱水瓶、熱泵設備與LED照明等節能產品，整體展售會所帶動的家電汰換對降低家庭用電負擔及推動地方節能減碳具實質助益。

產業發展處李銘培處長表示，本次節能家電展售會是金門首次整合在地家電業者與節能政策宣導的創新作法，特別感謝台電公司金門區營業處及工研院住商節能推動室到場協助推廣，透過產官研攜手合作，讓民眾在展售會現場能夠「看得到、買得到、用得到」，使深度節能與設備效能提升不再只是政策口號，而是實際融入日常生活。也感謝鄉親朋友以實際行動支持節電政策，共同落實節能減碳與汰舊換新，為金門打造更永續、節電的生活環境。

金門縣政府推出「空調設備清洗補助」措施，凡符合資格者，每案可補助新臺幣1,500元，補助申請受理至115年2月27日止，經費用罄即停止受理，歡迎民眾踴躍申請。相關資訊可洽住商節電專案辦公室，電話：082-321635。未來金門縣府亦將持續規劃多元節能推廣措施，結合補助資源與民間能量，擴大節能效益，攜手鄉親共同為金門能源永續努力。（照片記者洪美滿翻攝）