金門首輛高頂救護車啟用 民力挹注緊急救護量能

（中央社記者吳玟嶸金門7日電）金門縣消防局獲贈金門首輛高頂救護車今天啟用，消防局表示，此輛救護車空間寬敞便於進行複雜急救，並有影像式喉頭鏡等高階設備，造價達520萬元，是金門救護車捐贈案新高。

金門新敬業機車行今年1月捐贈1輛高頂救護車給金門縣消防局，因須由國外車體打造進口，再裝置相關醫療設備等，近日運抵金門並配發金城消防分隊投入服務；消防局今天舉行啟用儀式，捐贈人新敬業機車行董事長楊肅謙、負責人陳美霞出席。

金門縣副縣長李文良出席儀式並致詞表示，此次受贈救護車內部設備完善，「希望是用不到，但用到時就能發揮作用」，消防局近年來受贈水域救援車、救護車等多項設備，感謝許多善心人士共同完善金門的防護網絡。

楊肅謙接受媒體聯訪表示，金門早年交通、醫療資源都很不足，如要前往醫院經常要請阿兵哥借車幫忙載，有能力後就希望為公益做事，「做好事、說好話才會有福報」。

金門縣消防局透過新聞稿表示，此次受贈救護車為消防局首輛高頂救護車，車室空間更寬敞，救護人員可在車內站立操作進行複雜急救處置，提升操作效率與病患安全性。此次隨車採購骨內血管穿刺系統、12導程心電圖機及影像式喉頭鏡等高階急救設備，因此造價達新台幣520萬元，創下金門消防局所有救護車捐贈案歷史新高。（編輯：謝雅竹）1141107