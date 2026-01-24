大甲媽祖遶境現場實況、現在位置、路線一次看
金門馬拉松休閒組闔家歡樂4公里暖身跑
記者林睿奕／綜合報導
2026金門馬拉松首日的休閒組準時於今（24）日上午出發，為馬拉松賽事揭開序幕，起跑時氣溫約13度，雖然氣溫略低但天氣晴朗，是個適合全家輕鬆健跑與健走的好天氣，吸引許多家庭共同參與留下一生難忘的回憶。
第19屆金門馬拉松在金門縣副縣長李文良、陳祥麟、運動部政務次長鄭世忠等人共同鳴槍下，正是起跑，首日休閒組分為健跑與健走組，共有約6,300位選手參賽，也有不少選手為了隔日競賽組提前來動一動。參與選手中，年齡最小的參賽者為1歲，最年長的則為94歲，充分展現全民及全齡運動的精神。
休閒組賽道從金城田徑場出發，沿浯江北堤欣賞河岸風光，再經環島西路的城鄉交錯景觀，途經歷史古蹟牧馬侯祠，最後沿西海路回到終點，讓跑者在輕鬆步伐中感受金門的閩南文化與小鎮日常。整個活動氛圍熱烈而溫馨，無論是親子家庭、銀髮族或外地遊客，都在運動與旅行交織的節奏裡，為金門馬拉松留下屬於每個人的美好回憶。
跑者抵達終點後陸續領取大會特製玻璃瓶紀念酒，成為最具金門味的完賽紀念。終點區也安排歌舞表演與熱鬧的摸彩活動，讓參賽者在運動之餘享受豐富互動。其中，「等重高粱酒」的摸彩活動依舊成為全場矚目的焦點，在選手們引頸期盼及歡呼聲中，由副縣長李文良抽中家住仁愛新邨高齡90歲的奶奶歐月治幸運獲獎，另外場邊結合在地商家，準備了各式熟食，如廣東粥、芋頭米粉湯、關東煮等美食，跑者可撕下號碼牌上的兌換券免費領取補充體力，也感受到金門特有的人情味。現場人潮絡繹不絕，健康運動、品嚐美食、欣賞表演、摸彩好禮一次滿足，讓參賽者留下多重驚喜。
多位跑者在完賽後分享心情，有人表示能與家人、朋友一起在金門的清晨完成4公里，是難得的相聚時光；也有首次參與的小朋友開心地說「明年還要再來」。
第19屆金門馬拉松在金門縣副縣長李文良、陳祥麟、運動部政務次長鄭世忠等人共同鳴槍下，正是起跑。（金門縣教育處提供）
2026金門馬拉松首日的休閒組準時出發，為馬拉松賽事揭開序幕。（金門縣教育處提供）
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