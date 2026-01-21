金門馬拉松熱血起跑！「金門找金喜」帶你跑旅集金幣換好禮

▲累積的金幣，可至配合活動特約店家兌換獎品。

【記者 洪美滿／金門 報導】第19屆金門馬拉松即將於1月24日盛大登場，為讓來自各地的跑者與遊客除了參與賽事，也能深入體驗金門戰地風光與人文風情，金門縣政府於1月19日至2月6日，於「金門行動旅服」系統推出「金門找金喜－金門馬拉松」集金幣活動。邀請跑者與親友團在賽事之餘，走訪景點集金幣，一起玩遍金門、把好禮帶回家。

▲金門行動旅服推出「金門馬拉松 × 金門找金喜」，歡迎大家一起來集金幣換好禮！

秉持陳福海縣長「觀光立縣」的施政理念，本次活動結合享譽國際的「金門馬拉松」運動盛事，串聯賽事路線周邊超過20個景點，包含「莒光樓」、「石雕公園」、「金馬聯合服務中心」、「同安渡船頭」、「慈湖觀海平台」、「和平紀念園區」、「瓊林風獅爺」、「金門酒廠」、「中山紀念林」、「林務所」、「金東電影院」、「太湖遊憩區」、「雙鯉溼地中心」、「北山播音牆」、「金門大橋」、「金門陶瓷廠」、「尚義機場」、「金城車站」、「山外車站」、「沙美車站」、「金沙戲院」及「烈嶼文化館」等景點。活動期間，民眾只需登入「金門行動旅服」，開啟GPS定位並抵達任務景點，點擊「打卡」即可獲得金幣，累計的金幣可至合作店家兌換特色伴手禮、牛肉麵、飲料、點心…等好禮，數量有限，換完為止！

▲掃瞄QR Code 立即體驗「金門行動旅服」。

觀光處長許績鑫表示，「金門行動旅服」是全國首創採PWA技術的旅遊平台，免下載APP即可使用，去年(114)更率先於PWA平台導入AI技術，推出「阿特AI智慧客服」，提供遊客智慧化、多語化、即時且適地的旅遊服務，年瀏覽量已突破450萬次。本次配合金門馬拉松推出「金門找金喜」活動，期望讓跑者不只是來參賽，更能透過金門行動旅服的AI客服、中、英、日、韓四語智慧導覽等功能，體驗金門多元旅遊樣貌，並將賽事人流引導至金門全島，進而帶動旅遊經濟。（照片記者洪美滿翻攝）