金門馬拉松 北市跑者奪佳績

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二０二六金門馬拉松選手準備大展身手。（台北市體育局提供）

記者王誌成∕台北報導

從台北馬拉松到金門馬拉松，雙城以路跑交流。台北市體育局副局長湯皓宇二十五日率隊參加金門縣主辦的「二０二六金門馬拉松」，回訪去年金門跑者挑戰台北馬拉松的情誼。此次出征不僅追求佳績，還延續兩地多年的合作，深化雙城情誼。

湯皓宇指出，自二０二一年簽署運動交流備忘錄以來，雙方建立了穩定的互訪機制，並在馬拉松等賽事上持續交流。金門馬拉松全程自金馬聯合服務中心起跑，選手們表示優化的「伯玉路」賽道更有利於配速。跑者在歷史悠久的景點中奔跑，感受獨特的賽道魅力。

本屆金門馬拉松吸引超過七千人參賽，台北市代表團表現優異，其 中，黎琪齊奪得１０Ｋ女子組第一名，蔡政軒拿下男子半馬組第一名，黃毓軒則以全馬男子組第二名的成績亮眼。未來，台北市將與金門縣攜手，分享智慧運動與低碳賽事的經驗，進一步鞏固這份跨海的運動情誼。