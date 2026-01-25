白沙屯媽祖進香最後一日現場實況、目前位置一次看
「金門馬拉松」圓滿落幕 24國跑者齊聚浯島
記者林睿奕／綜合報導
為期2天的「2026 金門馬拉松」昨日在終點線後的熱烈掌聲與歡笑聲中，圓滿落幕。由近 6200 名競賽組跑者參與，在金門縣副縣長李文良、陳祥麟、運動部政務次長鄭世忠等人共同鳴槍下，從金馬聯合服務中心前廣場出發，來自 24 個國家的跑友齊聚浯島，展現金門馬拉松國際賽事的非凡魅力。
今年的賽道亮點之一在於路線的優化與重新認證。主辦單位為了讓跑者有更好的發揮空間，全馬組路線重回經典的「伯玉路段」，並經過世界田徑總會（WA）及國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）的重新丈量與認證。跑者從金馬聯合服務中心出發，沿途經過瓊林聚落、伯玉路、環島南路戰備坑道區段，以及雙鯉湖與慈湖等自然景觀區，在奔跑中將金門的閩南古厝與戰地風光盡收眼底。
全馬男子組總冠軍由來自肯亞的Anderson Saitoti Seroi以2小時17分32秒拿下冠軍。女子組方面，Nancy Jebet Koech以2小時37分30秒完賽封后。國內全馬組部分，總排第7名的蔣介文拿下男子組國內冠軍，總排第5名的朱盈穎奪得女子組國內第一，在國際高手夾擊下仍站穩腳步。
金門馬拉松之所以能在跑者心中占有重要地位，源於其深厚的文化底蘊與獨特的戰地體驗。本屆由後備軍人主動召集的「後備軍人團結跑」亦是一大亮點。賽道旁更有古寧頭牌樓前的裝備陳展，讓跑者如同穿梭在歷史長廊中。
金門縣副縣長李文良、陳祥麟、運動部政務次長鄭世忠等人共同鳴槍下，競賽組賽事正式開跑。（中華民國路跑協會提供）
其他人也在看
仆街畫面曝！北京100組機器人跑半馬 外媒驚：質與量都大躍進
中國北京今天（4/19）舉行人形機器人的半馬賽程，超過100組機器人參加賽事。《衛報》稱去年比賽是大型事故現場，20參賽機器人許多無法完成比賽，甚至起點即終點，未能起跑；但今年「參加者」暴增5倍，冠軍速度比人類冠軍還快，雖仍有事故，但整體大幅進步，凸顯中國在此領域的雄心，以及機器人日後應用於危險工作場地到戰場作戰等各領域的巨大潛力。
女子半馬冠軍竟是男代跑！中國馬拉松傳替跑 3名選手遭終身禁賽
日前中國河南安陽女子馬拉松爆出男子替跑爭議，該賽事為中國田徑協會認證的A1級賽事，吸引約2.6萬人參加不過主辦單位於4月14日公布得獎名單後，有網友比對現場照片，發現女子半馬安陽市民組冠軍得主桑姓女子的號碼布，在比賽時是由一名男性佩戴，質疑女子找人違規替跑。
雪隧假日竟不塞車！她驚喊「人去哪了」 一票人曝2關鍵：已驗證2次
一名網友昨日在Threads上發文表示「第一次假日從宜蘭回程，沒塞車！！開雪隧如此順暢，嚇一跳啊啊！」也讓她好奇詢問平常宜蘭的人潮都去哪裡了。對此，有網友分析，白沙屯媽祖進香活動吸引大量人潮前往中部及海線地區，可能是雪隧車流減少的重要原因，「去宜蘭的最佳時間點：...
黃國昌驚傳放棄新北「改戰全台最大縣」？本人鬆口認了：很擔心選情
即時中心／黃于庭報導國民黨彰化縣人選始終喬不定，立委謝衣鳯堅持參選，卻遭到家人強力反對，其胞弟、彰化縣議長謝典霖更數度公開拆台。據傳藍營將跳過初選，改以徵召提名制，傾向由曾參選社頭鄉長的律師魏平政出戰。在藍營人選難產的情況之下，民眾黨基層似乎有雜音，點名黨主席黃國昌空降；而創黨主席柯文哲被問及此事也秒答，「當然很好」。對此，黃國昌今（20）日被問及此事，並未正面回應，再度引發外界聯想。
TPBL／衝進場內罵總教練 夢想家球迷季票資格遭取消、剩餘賽季禁止入場
福爾摩沙夢想家與新竹攻城獅19日比賽結束後，出現夢想家場邊季票球迷衝進場內指著攻城獅總教練與球員謾罵的離譜情況。對此，TPBL聯盟回應，夢想家球團事後已針對此事做處理，取消該名球迷的季票資格，本季剩餘賽事都禁止入場。
才喊大甲媽「小心3狀況」全命中！專家急「點名顏清標」注意這事
生活中心／綜合報導一年一度的大甲媽祖遶境進香吸引大量信眾隨行，不過今年行程卻接連出現插曲，其中隊伍行經彰化時爆發接轎衝突，現場甚至傳出肢體推擠與打架情況，還有員警遭波及受傷，直接讓過去3年維持「0暴力」的紀錄破功。相關畫面曝光後，也讓不少民眾對遶境秩序與安全問題產生討論，警方也加強人力維持秩序，盼避免衝突再擴大，民如專家廖大乙也出面提醒大甲鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤，希望接下來要注意1情況發生。
超狂！藍正龍、隋棠赴紐約時報廣場辦桌 賈永婕愛女也露面
藝人隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意、千千與台灣頂尖總鋪師團隊，近日隨實境節目《請世界吃桌》前進美國紐約街頭辦桌。活動當天藍正龍全程扛鍋具、搬食材，即使在街頭遇到粉絲要求合照也來者不拒，展現使命必達的精神，成為團隊的定心丸。
謝忻連3年當「香燈腳」！發長文曝：學會重要一課
娛樂中心／李明融報導白沙屯媽祖進香昨（19日）一早返回苗栗，上萬名信眾在大街小巷追隨「粉紅超跑」祈求平安、健康，藝人謝忻也發文透露自己是第3年當香燈腳追隨媽祖進香，她透露真實心聲表示「追媽祖的這幾年，我學會了隨遇而安」，白沙屯媽祖不預告路線，也不承諾時間，「祂教導我們一件事：放下過多的劇本，靜心地跟上就好」。
白沙屯媽祖從不去鹿港天后宮？29年前關鍵原因曝光
粉紅超跑今（18）日上午7時進入彰化縣鹿港鎮，且一路靠近鹿港天后宮（舊祖宮），但粉紅超跑卻在離鹿港天后宮不到 50 公尺處擇路，約10分鐘後決定轉入文開路，由天后宮後方繞行而過。其實在兩年前，就有網友曝光白沙屯媽祖不曾停駕、駐駕鹿港天后宮的可能原因。
MLB／「是我的問題」 朗希4.2局失3分壓制力「1輪限定」歸因球種太少
道奇隊今天以6：9不敵洛磯隊，吞下2連敗，佐佐木朗希先發4.2局失3分、無關勝敗，此役的考驗從面對打線第二輪展開，最終沒能完成5局投球，他賽後也自承問題在於球種太少，「我的球種比其他投手少，每顆...
NBA/柯瑞準備宣布退休了？本人親上火線回應
金州勇士在附加賽不敵鳳凰城太陽，無緣挺進季後賽，2025-26賽季正式劃下句點。球隊歷經傷病困擾，最終以西區第10名勉強擠進附加賽，僅擊敗洛杉磯快艇一戰後止步，整體表現不如預期。
1個月收65張罰單上訴成功 檢舉人揭背後真相網怒了：第1次支持魔人
彰化一對母女因鄰居設置監視器，導致在短短一個月內收到65張未打方向燈的罰單，法官認為不符比例原則，宣布撤銷媽媽的45張罰單，但檢局的鄰居出面訴說真相，並曝光完整監視器畫面，讓風向瞬間大逆轉，網友也紛紛表示第一次會想要支持檢舉魔人。
一週天氣兩段式！週三前晴朗穩定 週五起鋒面襲全台轉雨
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，今日至週二(19至21日)，受鋒後乾空氣影響。今、明各地轉晴朗穩定，白天逐日漸熱、日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率；週二各地晴時多雲，北臺氣溫稍降，東半部偶有局部短暫雨。今日各地區氣溫如下：北部19至30度，中部20至32度，南部21至34度，東部20至34度。吳德榮表示，週三、四(22、23日)水氣略增，各地仍晴時多雲、白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。吳德榮指出，週五(24日)凌晨鋒面南下、由北而南轉有局部陣雨或雷雨；週六(25日)仍受鋒面影響，降雨範圍擴大，各地區有局部陣雨或雷雨的機率。週五、六氣溫下降、北臺轉涼。下週日、一(26、27日)鋒面遠離，天氣好轉、氣溫升。下週二(28日)另一鋒面移入，天氣再轉變。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。吳德榮指出，中央氣象署19日2時最新資料顯示，第4號輕度颱風「辛樂克」，在日本東南方海面向東北加速遠離、並持繪減弱；對臺灣及日本皆無威脅。更多新聞推薦 ● 春季星空大戲登場！天琴座流星雨4/23爆發 火流星閃耀夜空
每秒可擊落30隻蚊子！AI雷射光「滅蚊神器」射程6公尺 國際訂單爆了
中國一間公司日前研發一款AI雷射光滅蚊神器，射程可達6公尺，每秒最多可擊落30隻蚊子，並且在眾籌平台Indiegogo募集美金2萬元（約新台幣63萬元）的資金，沒想到這樣商品獲得大量民眾支持，最終募得美金160萬元（約新台幣5037萬元），超過2600人搶購，國際訂單大爆量！
42歲徐至琦「長相巨變」瘦到見骨！遭酸整太多本人秒回應
娛樂中心／徐詩詠報導過去活躍於綜藝節目《康熙來了》的女藝人徐至琦，近幾年來消失螢光幕前，再度引發媒體關注，是因為和另一名網紅77姐發生消費糾紛，對方控訴徐至琦組滑雪團涉及詐騙。對此，徐至琦昨（17）日大動作開記者會反擊，並提告恐嚇及加重毀謗。不過，有網友發現現年42歲的徐至琦和過往相比瘦了不少，臉部疑似因整過頭顯得不自然，對此女方也選擇正面回應。
白沙屯媽祖進香為何沒人鬧事？ 內行點2關鍵：打不起來
大甲鎮瀾宮媽祖17日起駕展開遶境活動，18日深夜鑾轎行經彰化市自強路一帶時，疑似因接駕爭議爆發激烈推擠，有員警遭到毆打受傷，引起社會關注。有民眾疑惑，為何白沙屯媽祖進香活動鮮少出現類似情形，對此內行人解釋了。
有片／行人女走車道遭停車場柵欄打臉「4顆牙碎裂」求償9萬 車主霸氣回嗆：去告我
停車場的汽車出入口僅限車輛通行，然而中國湖南省長沙市一名女子在與同行者步行經過停車場車輛閘門時，因感應系統運作，升起的柵欄桿正好擊中該名女子的臉部，導致其牙齒受損，預計需植牙4顆。事後，女子向車主索賠2萬元人民幣（約新台幣9萬元），卻遭到車主強硬拒絕，引發網路熱烈討論。
幕後／賴清德二度勸退無功！台南挺憲派內戰開打 揭林志展挑戰郭國文背後2028保衛戰
民進黨台南市黨部主委選戰正式揭開序幕，現任主委、立委郭國文對上副議長林志展，這場「挺憲派內戰」被地方視為台南市長初選「憲妃內戰」落幕後的續集。林志展提出四大政見，其中「政策轉譯機制」、「最大公約數」，直接抨擊市黨部宣傳失靈，未能將中央政令轉化為「市民聽得懂的語言」，並指責郭國文輔選中傾盡資源給特定新人，導致老將落選的新仇舊恨。
川普預告美伊兩天內達成和解 傳200億美元換取伊朗「棄核」
美國總統川普近日再度投下外交震撼彈。根據《Axios》等外媒引述最新消息，美伊談判代表極可能於本週末正式會晤。川普對此抱持高度樂觀，公開宣稱雙方有機會在未來 24 至 48 小時內，敲定終結多年敵對狀態的最終協議。這份被外界稱為「三頁和平計畫」的草案若順利過關，不僅將重塑中東地緣政治格局，更標誌著全球核武擴張威脅的一大轉折。
法國生白沙屯進香走累…94歲老奶奶收留過夜 他曝奇妙感受
白沙屯媽祖回鑾北上，今（18日）清晨4點從彰化縣溪湖「福安宮」起駕出發，一路沿台17線北上，媽祖鑾轎腳程飛快，現已駐駕安益輪胎行，預計明早4點起駕。而這次不僅報名人數創新高達 46萬3588人，還吸引不少外籍生參與，其中一名來自法國的男學生Tiwo分享，光昨天就走了7萬步，身體很累但卻覺得很平靜。