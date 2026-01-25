「金門馬拉松」圓滿落幕 24國跑者齊聚浯島

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者林睿奕／綜合報導

為期2天的「2026 金門馬拉松」昨日在終點線後的熱烈掌聲與歡笑聲中，圓滿落幕。由近 6200 名競賽組跑者參與，在金門縣副縣長李文良、陳祥麟、運動部政務次長鄭世忠等人共同鳴槍下，從金馬聯合服務中心前廣場出發，來自 24 個國家的跑友齊聚浯島，展現金門馬拉松國際賽事的非凡魅力。

今年的賽道亮點之一在於路線的優化與重新認證。主辦單位為了讓跑者有更好的發揮空間，全馬組路線重回經典的「伯玉路段」，並經過世界田徑總會（WA）及國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）的重新丈量與認證。跑者從金馬聯合服務中心出發，沿途經過瓊林聚落、伯玉路、環島南路戰備坑道區段，以及雙鯉湖與慈湖等自然景觀區，在奔跑中將金門的閩南古厝與戰地風光盡收眼底。

廣告 廣告

全馬男子組總冠軍由來自肯亞的Anderson Saitoti Seroi以2小時17分32秒拿下冠軍。女子組方面，Nancy Jebet Koech以2小時37分30秒完賽封后。國內全馬組部分，總排第7名的蔣介文拿下男子組國內冠軍，總排第5名的朱盈穎奪得女子組國內第一，在國際高手夾擊下仍站穩腳步。

金門馬拉松之所以能在跑者心中占有重要地位，源於其深厚的文化底蘊與獨特的戰地體驗。本屆由後備軍人主動召集的「後備軍人團結跑」亦是一大亮點。賽道旁更有古寧頭牌樓前的裝備陳展，讓跑者如同穿梭在歷史長廊中。

金門縣副縣長李文良、陳祥麟、運動部政務次長鄭世忠等人共同鳴槍下，競賽組賽事正式開跑。（中華民國路跑協會提供）