金門高中探索M39疏散星團的奧秘榮獲第二十四屆旺宏科學獎金牌，此係外島學校首奪當屆最大獎。（旺宏基金會提供）

記者彭新茹／新竹報導

被喻為「高中諾貝爾獎」的旺宏科學獎日前舉辦第二十四屆頒獎典禮，今年最大獎「金牌獎」由金門高中楊甯鈞同學的作品「以校園望遠鏡觀測M卅九外圍目標」一舉「摘星」，這也是外島學校首次勇奪當屆最大獎的桂冠榮耀，獲頒四十萬獎金。

旺宏基金會表示，今年有多所學校同時以兩件作品入圍決賽，本屆獲獎總積分前三名學校分別為花蓮高中、師大附中及臺中一中，榮獲年度學校獎暨校長獎榮耀。

旺宏基金會表示，金門高中楊甯鈞自國中起便熱衷參與學校的天文活動，累積多次校園望遠鏡觀測經驗，逐步對星團研究產生濃厚興趣。在指導老師李育賢的悉心引導下，針對夏季星座「天鵝座」的疏散星團（M卅九）外圍區域進行觀測，並分析篩選出與M卅九成員星相符的星點，推論觀測的外圍天區仍含有相當數量的成員星，驚喜發現在觀測的天域有一顆食雙星變星，經分析後確認就是M卅九的成員星，更發現M卅九的潮汐結構範圍遠超過文獻所定義，對星團的動態與結構提供新見解。

金門高中李育賢老師長年帶領學生參與旺宏科學獎，他也是第十九屆「旺宏科學推動獎」及第二十屆「指導老師特殊貢獻獎」得主，此次指導學生奪下金牌獎，不但是外島學校首次奪得當屆最大獎，也是旺宏科學獎首件「地球科學」類別的金牌獎作品。