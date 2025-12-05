金門高粱薄鹽醬油禮盒推薦，金門特產伴手禮

【商家指南推廣專題】

圖片由金高國際企業有限公司提供

在充滿故事的金門島上，有一種味道正悄悄傳遞著屬於土地的溫度與記憶，今天要為您介紹的金高國際企業有限公司，以「讓金門被看見」為信念，將島嶼的精神釀進每一瓶醬油中，製作出充滿家鄉味的金門特產伴手禮，這份令人難忘的風味，傳遞饋贈親友的心意或是異鄉遊子的思念，使品牌獲得金門高粱薄鹽醬油禮盒推薦好評。

品牌創辦人葉俞辰先生原本任職於海巡署，因公調任金門後，與島上產生緊密連結，退役後，他決定定居於此，並在岳父的引導下從事HCG衛浴品牌代理業務，從基層學起，熟悉產品、管線配置與行銷流程。在與居民相處的過程中，他逐漸了解金門的風土民情，也觀察到金門擁有獨特的農作與飲食文化，卻鮮少被外界看見，於是他選擇最貼近生活的調味品作為起點，創立金高高粱醬油品牌，注入了金門高粱靈魂，釀造出自然回甘、層次豐富的金門高粱薄鹽醬油。

擁有金門高粱薄鹽醬油禮盒推薦口碑的金高國際企業有限公司，以細膩純樸的理念設計產品，原料挑選、包裝概念、市場推廣皆展現品牌對土地的尊重與情感。其中，醬油禮盒一白一綠的包裝設計更融入金門元素，白色象徵純淨的天空，綠色代表生機的土地，品牌期望讓收到這份金門特產伴手禮的人，都能感受到那份樸實、濃厚的在地情感，創辦人也表示：「我希望當人們在台灣本島或海外開啟這瓶金門高粱薄鹽醬油時，能想起金門的風光，想起那片高粱田。」

「讓全世界看見金門、品味金門。」是品牌努力的目標，創辦人用最真誠的方式，讓外界重新認識金門，見證這塊土地從歷史前線走向文化舞台的轉變。除了深耕在地市場外，金高也持續拓展海外通路，以東南亞市場為主軸，期望「金門味」能飄得更遠，將來自台灣離島的真誠風味帶給更多人。

如果您正規劃金門旅遊，想尋找兼具文化深度與美味質感的金門特產伴手禮，或希望以甘甜香醇的調味料為料理增添風味，那麼不妨點擊以下連結，了解更多金門高粱薄鹽醬油禮盒的相關資訊。

更多金門高粱薄鹽醬油禮盒推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：金高國際企業有限公司

聯絡電話：082-311137

地址：金門縣金寧鄉榜林6-6號

營業時間：週一至週五09:00~18:00

官網：https://rink.cc/c71kl

FB：https://rink.cc/cujh1

以上訊息由金高國際企業有限公司提供