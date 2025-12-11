金門「偏心車道」再施工 縣民氣炸喊擾民

▲金門縣金城鎮民生路段今日進行「偏心車道」標線刨除、劃設改善作業。（資料照／NOWNEWS）

[NOWnews今日新聞] 金門縣政府今（11）日將針對金城鎮民生路段進行標線刨除、劃設改善作業，其中爭議多時的「偏心車道」回歸快慢車道，讓居民相當不滿，直呼很擾民，並質疑當初推動錢缺乏充足的交通流量評估，最終又耗費行政資源和公帑。

據了解，金門縣政府在2022年11月，由觀光處交通行政科主導將民生路段的中興路口實施「偏心車道」設計，好讓進入停車場的車輛方便分流行走，沒想到實施後引來縣民不滿，多個民代也質疑縣府決策不當，最終縣府決定再重新劃線，恢復原有快慢車道劃線，並在今日開始施工，同時公告尖峰時段全面禁止停車，再度引發縣民怒火，認為對於整高車道規劃、停車管理，縣政府都缺乏整體考量，質疑浪費公帑，更怒批是否應該有人為這場耗費行政資源和公帑的「一年鬧劇」負起責任？

廣告 廣告

縣民也相當不滿，到紛紛留言表示「是要改幾次」、「一下挖這個一下改那個的」、「真的很擾民耶！」、「全面取消路邊停車格很難嗎？」、「光這條民生路今年就不知道挖了幾次！一會有路邊停車格、要不就刨掉改兩車道、再來就改左右直行分離道，搞得駕駛人無以適從，在這交通流量大 且道路又窄的民生路被公部門搞的烏煙瘴氣，真是可以了！簡直是怠忽職守又浪費公帑！無言....」，直呼「可以將浪費公帑的金額向這些人求償嗎？」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

今年前9月交通事故死亡「6年來次低」 行人路段事故傷亡3肇因曝

考照期間生活補助最高8.5萬！交通部徵大客車駕駛 本週高雄登場

離島公共充電樁使用率低 交通部擬降設置比例至「10%以上」