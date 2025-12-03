金門 國定古蹟烏坵嶼燈塔 點燈150年

位於金門縣烏坵鄉大坵嶼山頂的國定古蹟「烏坵嶼燈塔」，3日點燈滿150周年。雖歷經多次戰火的洗禮，仍持續守護台灣海峽與航行船舶的安全。交通部航港局表示，未來仍將持續做好燈塔古蹟維護及文化傳承的重要工作，期望這座守護台海一個半世紀的重要燈塔能光亮不滅，陪伴每位航行者航向安全的目的地。

航港局說明，烏坵嶼燈塔建於清同治13（1874）年，由英籍工程師David Marr Henderson設計監造，燈塔燈高88.6公尺，塔高17.9公尺，公稱光程11.7浬；清光緒元（1875）年12月3日點燈啟用，黑色圓形石造塔身刻有興建年代、清政府海關總營造司等資料石刻碑碣，見證19世紀從傳統燈塔引入近代燈塔技術的歷史及文化。

據了解，烏坵嶼燈塔曾多次因戰事而遭毀損並拆除，燈器停止發光；102年由海關移撥至交通部航港局維管，106年7月23日在航港局、國防部、金門縣政府、時任立委的海委會主委管碧玲及燈塔家族的共同努力下，睽違60餘年後復燈，107年升格為國定古蹟，持續守護台灣海峽與航行船舶的安全。

航港局表示，烏坵嶼燈塔為清代五口通商後第2批洋式燈塔，烏坵嶼位於湄洲灣及興化灣，地理位置重要，與東椗燈塔、北椗燈塔、東犬燈塔，共同扼守台灣海峽福建沿海。

此外，挪威人雅格森曾於鵝鑾鼻、漁翁島、東椗島、烏坵守塔，1899年葬於燈塔旁，其事蹟及其墓地遺址見證19世紀末期，外國技術人員與清政府的交流，極為珍貴。惟因位於軍事管制區內，故目前暫未對外開放參觀。