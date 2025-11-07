金門 宣導稽查加調查 減微電車違規

小三通讓金門成為陸客熱門觀光地，入境自由行9成以上都以微型電動二輪車代步。近來因陸客對當地道路環境與交通規範不熟悉，導致違規頻傳，引發民怨；為全面掌握現況並研擬改善策略，金門縣政府觀光處月初啟動問卷調查。

據調查資料，受訪對象皆為在金門旅遊期間曾租用微型電動二輪車的遊客，9成以上表示入境後曾收到交通安全宣導單或觀看宣導影片，對交通安全資訊的接收度普遍良好。然而，部分旅客反映宣導偏重文字、缺乏道路實際操作示範，在宣導方式與教材多樣性方面仍有精進空間。

交通安全認知方面，部分旅客不了解金門與大陸交通法規差異。雖多數租車業者會提供教學與緊急聯絡方式，但有個別業者未落實安全教育，導致旅客對車輛操作、換電池及事故處理程序不熟悉。

縣府觀光處表示，調查結果呈現微電車使用在「道路實際操作教育不足」及「法規認知不足」的問題。後續將強化入境宣導力度，在碼頭播放多語影音宣導片，並發放多語交通安全硬卡；建立合法業者名單與稽查制度，要求業者與旅客簽租賃契約；持續問卷訪談調查，了解現況並改善。

觀光處強調，交通安全不僅關乎旅客權益，更影響地方形象與永續發展。將持續與監理站、產業發展處及警察局等相關單位協力合作，打造金門成為兼具環保、秩序與品質的智慧觀光島。