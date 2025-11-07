金門 宣導稽查加調查 減微電車違規
小三通讓金門成為陸客熱門觀光地，入境自由行9成以上都以微型電動二輪車代步。近來因陸客對當地道路環境與交通規範不熟悉，導致違規頻傳，引發民怨；為全面掌握現況並研擬改善策略，金門縣政府觀光處月初啟動問卷調查。
據調查資料，受訪對象皆為在金門旅遊期間曾租用微型電動二輪車的遊客，9成以上表示入境後曾收到交通安全宣導單或觀看宣導影片，對交通安全資訊的接收度普遍良好。然而，部分旅客反映宣導偏重文字、缺乏道路實際操作示範，在宣導方式與教材多樣性方面仍有精進空間。
交通安全認知方面，部分旅客不了解金門與大陸交通法規差異。雖多數租車業者會提供教學與緊急聯絡方式，但有個別業者未落實安全教育，導致旅客對車輛操作、換電池及事故處理程序不熟悉。
縣府觀光處表示，調查結果呈現微電車使用在「道路實際操作教育不足」及「法規認知不足」的問題。後續將強化入境宣導力度，在碼頭播放多語影音宣導片，並發放多語交通安全硬卡；建立合法業者名單與稽查制度，要求業者與旅客簽租賃契約；持續問卷訪談調查，了解現況並改善。
觀光處強調，交通安全不僅關乎旅客權益，更影響地方形象與永續發展。將持續與監理站、產業發展處及警察局等相關單位協力合作，打造金門成為兼具環保、秩序與品質的智慧觀光島。
其他人也在看
他被抓8次仍無照上路撞死機士 壢警：全面展開強力執法
桃園市中壢區交通事故中，無照駕駛問題長期居高不下，近年來屢屢成為肇事主因之一，今(114)年6月間更發生一起曾有8次無照駕駛遭警方取締紀錄之21歲王姓無照男子，深夜駕車撞死停等紅燈的機車騎士，造成無法挽回的悲劇事故。中壢警分局指出，許多民眾因貪圖一時方便、或低估駕駛風險而上路，導致事故頻傳，不僅造成桃園電子報 ・ 1 天前
金門調查微電車使用現況 啟動全面管理推3大策略
兩岸小三通的便捷已讓金門成為陸客自由行的熱門觀光地點，入境旅遊幾乎都以環保、輕便與高機動性的微型電動二輪車代步。然而，近年也因陸客對當地道路環境與交通規範不熟悉，導致違規駕駛、雙載、未戴安全帽與違停等問題頻傳，對交通安全及觀光形象造成衝擊；為全面掌握現況並研擬改善策略，縣府觀光處於11月初啟動問卷調查，針對入境陸客的租車行為、交通安全認知及租賃業者教導情形進行主動式問卷訪談。中時新聞網 ・ 1 天前
楊梅分局「行人交通安全大執法」啟動！還路於民保障行人權益
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為維護行人通行安全，有效降低行人交通事故發生率，桃園市警察局楊梅分局 […]觀傳媒 ・ 8 小時前
楊梅警加強取締車不讓人 11月啟動「行人交通安全大執法」專案
為維護行人通行安全，楊梅分局自11月份起執行「行人交通安全大執法」專案勤務，針對「車不讓人」及「行人違規」等行為加強取締，期望透過嚴正執法與強化宣導，提升民眾正確用路觀念，進而有效降低行人事故及死傷情形，營造更安全的道路環境。為防止交通事故悲劇發生，將針對行人穿越道、學校周邊及易肇事路段加強巡查與取締，同時宣導「車輛行經行人穿越道時，應暫停讓行人優先通過」及「行人應依標線、號誌穿越道路，並注意左右來車」等安全觀念，呼籲駕駛與行人共同遵守交通規則。楊梅分局呼籲，安全用路是每一位市民的責任，警方將持續透過宣導與執法雙管齊下，期望能一同維護交通安全，共同打造友善的道路環境。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 5 小時前
公教年金「止血」！兩大草案送協商 拚12月三讀
立法院司法及法制委員會6日審查通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，送交黨團協商。此前一日，委員會已初審通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，兩項公教年金停砍案都將進入協商階段。中天新聞網 ・ 1 天前
光復郵筒網售最高6千元 中華郵政急回收17座
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，也讓光復郵局一批待報廢的郵筒遭土石泥流淹沒，沒想到居然有人拾獲後竟上網銷售，開價最高達6000元，中華郵政對此回應，目前已緊急收回17座郵筒，後續也將加強落實防範。今台視新聞網 ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 18 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 18 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 20 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 11 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 15 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 18 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前