金門「小巨蛋」改制運動發展中心 副縣長：將落實推進3大任務
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣立體育場今天改制為「金門縣運動發展中心」，副縣長李文良說，將在全民運動、競技運動、運動產業方面，去努力落實、推進這很重要的3大任務。
運動部政務次長鄭世忠表示，很期待金門未來有機會成立相關運動局處，跟運動部合作，運動部也一定會跟金門縣政府一起推動全民運動，不管在設施還是結合觀光文化，可以讓更多的國際賽事、全民運動在金門舉辦。他承諾，金門如果有任何需要運動部服務的地方或資源，一定會大力支持。
李文良指出，縣府大概在7年前就在思考、也針對運動發展中心有些想法，並曾經前往很早就成立運動發展中心的屏東縣政府取經、學習，經過多年努力，剛好跟上中央的腳步，成立了運動發展中心。
他說，縣府未來會努力將運動發展中心提升到一級單位的運動局、處，可直接跟中央接軌；在還沒成立運動局處時，希望在全民運動、競技運動，甚至運動產業3個區塊，未來努力去落實、推進很重要的3大任務。
金門縣體育會理事長歐陽儀雄強調，相信運動發展中心一定可以帶動金門的全民體育，讓每個縣民有更健康的體魄。
金門縣立體育場是金門的「小巨蛋」，承辦全縣重要室內體育競賽及活動，「改制」後首位金門運動發展中心主任仍由「場長」王志仁擔任，因應業務增加，組織編修後人員也增加，展現新氣象。
行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、運動部政務次長鄭世忠、副縣長李文良、縣體育會理事長歐陽儀雄、副理事長唐麗輝、蔡其雍等人均出席見證。
更多自由時報報導
宜蘭太平山黃喉貂追捕體型大5倍山羌 獵殺場面超震撼
在路邊撿紅包「千元大鈔+頭髮」 他竟嗨喊︰終於可以娶水某！
跟著《大濛》遊台南 崇德市場吃燒餅、看成大老樹一路玩到百年餅舖
日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」
其他人也在看
花生粉驗出黃麴毒素 知名火鍋店中鏢「下架問題食材」
即時中心／林韋慈報導台北市衛生局今（9）日公布最新火鍋食材專案抽驗結果，共抽查60件產品，其中6件不符合規定，不合格率達10%。不合格品項包括民眾常吃的蔬菜、花生粉及豆腐，甚至涉及多家知名火鍋店；違規情況涵蓋農藥殘留超標、花生粉檢出致癌物黃麴毒素，以及豆腐含非法防腐劑。衛生局已勒令業者下架，並將依法追查來源、開罰。民視 ・ 13 小時前 ・ 1
爆非洲豬瘟！菲律賓宣布暫停台灣、西班牙豬肉進口
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導菲律賓農業部近日宣布，因西班牙與台灣爆發非洲豬瘟疫情，該國已暫時禁止自兩地進口生豬及豬肉相關製品，包括豬皮與用...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
苗縣抽驗家樂福、全聯等6大通路食品 重金屬風險檢驗結果出爐
民眾最擔心的重金屬風險，今年檢驗結果再度給出安心答案。苗栗縣政府衛生局針對賣場、超市、餐飲業、藥局、傳統市場及電商等六大通路，共抽驗34件市售食品，品項涵蓋米糧、蔬果、禽畜與水產品、嬰幼兒食品、飲品及調味品等多類別，檢測結果全數合格。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
北市抽檢火鍋料！雅香、辛殿花生粉含黃麴毒素 青江菜農藥超標
北市衛生局執行火鍋料專案抽驗，結果揭露六家知名火鍋店食材不合格，其中雅香自助火鍋城及辛殿麻辣鍋的花生粉被檢出含有黃麴毒素，青江菜與香菜則檢出農藥殘留超標。衛生局表示，此次抽驗共六十件產品，不合格率達百分之十，已要求相關業者立即下架問題產品。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北鳳梨酥名店藏「煤炭精靈」？ 業者退費：查來源
台北市 / 綜合報導 台北知名糕餅老店，傳出食安疑慮了嗎？有民眾將鳳梨酥買回家，卻驚見裡面有不明的黑色毛絨絨異物，外觀看起來像是「煤炭精靈」，民眾表示第一時間有和店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心吃下肚恐怕會有食安問題。對此業者回應，已經有應消費者要求進行退費，也持續查明不明物的來源。而台北市衛生局今(9)日上午也已經派員到場稽查。 民眾在店門口排起隊伍 ， 準備入內選購 ， 台北這間知名糕餅老店的鳳梨酥 ， 是不少人的必買品項 ， 也入選台北最佳伴手禮 ，不過有民眾，日將鳳梨酥買回家，打開來要吃，卻發現裡面有不明的黑色毛絨絨異物，第一時間向店家反映，卻沒有得到道歉和說明，認為店家的處理方式消極，也擔心若真的吃下肚，恐怕會有食安問題。當事民眾說：「他也沒有說是什麼異物啊，都沒有跟我們告知啊，給我的理由是說，今天不是我上班，然後就推掉了，然後我就請說那你請物流把東西送回來給我，他也都沒有，不了了之。」當事店家店長張教盈說：「目前的話還在查詢中，因為真的就是不確定說來源是什麼，我們今天衛生局也有來稽查，他是確認說沒有問題。」業者表示，接獲投訴後已經回收有問題的食品，目前也還在查明異物來源，同時也應消費者要求退回一盒的費用，另外補一盒新的鳳梨酥補償。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁說：「如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。」根據了解，台北市衛生局9號上午，已經派員到場稽查，無發現明顯缺失，店家後續也將持續追查不明物體來源。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
在野二度封殺「1.25兆國防預算」 總統：讓民意審查｜#鏡新聞
立法院程序委員會，昨天（12/9）在野黨再次阻擋，1.25兆的國防特別預算的特別條例審查，今天（12/10）總統賴清德出席活動時，也特別停下來受訪，喊話在野黨應該理性務實，讓預算案進入審查，並根據民意進行刪減、調整。鏡新聞 ・ 9 小時前 ・ 5
遭爆「挪用進修經費」 環管署長：政風查無不法.廠商自付
台北市 / 綜合報導 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流時，環境管理署長顏旭明正在歐洲考察，今(10)日民眾黨立委黃國昌在質詢時，質疑考察經費來源有問題，他指出環管署挪用派員出國進修的經費，讓署長帶廠商一起出國，而且其中一間廠商還在署長任內得標高達2900多萬元。面對指控，顏旭明澄清，經費都是經過審核的，政風單位也查無不法，廠商一起出國是因有資料需要蒐集，他們的出國經費都是自己負擔。行政院政委季連成，馬太鞍溪堰塞湖溢流期間擔任總協調官，在他身旁的是環管署署長顏旭明，也長時間駐守花蓮光復，但其實他在抵達花蓮之前，還去了這，在工廠仔細視察，顏旭明9月赴歐考察的狀況，行程從20日開始，沒想到23日台灣就發生馬太鞍溪溢流事故，如今這場考察遭民眾黨立委黃國昌質疑，審計部審計長陳瑞敏VS.立委(眾)黃國昌說：「假的派員出國計畫編預算，沒有派公務員出國啊，錢拿來(做)什麼，挪用。」。黃國昌指出環管署造假，顏旭明9月赴歐考察，出訪人員除了環管署人員外，還有兩間廠商，進一步調查發現，這筆考察經費是來自派員出國計畫預算，他認為環管署不僅沒有派員出國進修，還挪用經費，成為署長帶廠商出國的費用，不僅如此其中一間隨行廠商，還在顏旭明任內得標高達2942萬元。其實針對這次考察，國民黨在10月初就曾開記者會批評，面對在野黨連環指控，顏旭明親上火線，環境管理署署長顏旭明說：「經費使用都會經過，我們會計審計單位的審核嘛，這件事情也有請政風來調查並查無不法，必要時(廠商)陪同我們一起出國，這陪同的經費是他們自己出。」他也澄清不只廠商自行負擔經費，原本考察時間安排到9月27日，但在溢流發生後就緊急安排回國，26日凌晨抵台下午就到光復勘災，顏旭明一一回應在野質疑，就是要證明自身清白，審計長陳瑞敏也承諾會徹查此案，釐清真相。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
政院堅持不執行財劃法 國民黨團：卓榮泰已成土皇帝
立法院昨否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。立法院國民黨團今（9日）召開「財劃法遭覆議也拒不執行 卓榮泰已成土皇帝」記者會，書記長羅智強表示，卓榮泰不執行財劃法，是毀憲亂政的土皇帝嗎？國民黨團嚴厲譴責，也會在立法院提出譴責案。自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查
政治中心／林靜、董子誠、SNG 台北報導總統賴清德今（10號）出席「亞洲民主人權獎」頒獎典禮，致詞提到當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家展開複合式威脅攻擊，而受訪時特別針對藍白再度在立法院封殺1.25兆國防特別預算，總統喊話在野，盼特別條例進委員會審查，希望面對外來威脅，應該團結一致對外。12月13世界人權日，總統賴清德和立法院長韓國瑜合體，參加民主基金會舉辦"亞洲民主人權獎"頒獎典禮，致詞再提民主是台灣堅守價值。總統賴清德：「全球民主倒退地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家，複合式威脅以及攻擊，守護民主與自由，是各國刻不容緩行動。」重申捍衛民主需要強大決心，但中國近來對日韓及台海周邊，進行各式軍事騷擾，賴總統除了表達嚴正譴責中國的暴力脅迫，更強調，提升我國國防力量是當前重要任務，但前一天藍白在立法院，再度封殺1.25兆國防特別預算，賴總統語重心長，盼在野黨別一再擋預算、朝野應共同支持保護國家的預算。國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查（圖／民視新聞）總統賴清德：「對內競爭難免，但對於外來的威脅，我們應該要團結一致對外，在野黨或是立法院都應該，理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會，就把它封殺掉，禮拜二的程序委員會，已經是第二次封殺，我們希望進入委員會審查，要刪減要調整的地方，我們也根據民意，大家來進行審查的工作。」國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查（圖／民視新聞）面對中國威脅，印太地區各國也都紛紛強化國防力量，進行區域合作，而日前日本發生規模7.5強震，總統也表達對日方的慰問關心。總統賴清德：「我要代表全國人民，對於日本日前發生的地震，表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續的救援救災工作，都能夠一切順利，我也看到我們，我國民眾到日本旅遊，剛好碰到這次地震，在旅館當中表達穩定的態度，我認為我們的表現也非常好。」無論是面對天災或中共的威懾恫嚇，日台都在同個民主陣線、攜手合作。原文出處：國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查 更多民視新聞報導世界人權日暨美麗島事件46週年 賴清德：政黨可競爭但不能沒團結中國批台封鎖小紅書「反民主」 徐國勇怒嗆：全世界最荒謬南韓入境卡竟標中國台灣 鍾佳濱：應很快就會做出「必要修正」民視影音 ・ 5 小時前 ・ 3
北市抽驗火鍋料 鍋爸、辛殿上榜
天氣轉涼，許多民眾至火鍋店大快朵頤，台北市衛生局9日公布最新火鍋料抽驗結果，抽驗火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等地，共計抽驗60件，其中6件有農藥殘留、含黃麴毒素等違規，不合格率10％，包括知名店家鍋爸鴛鴦鍋西門店、辛殿麻辣鍋、雅香自助火鍋城均上榜，衛生局已令販售地點業者立即下架不符規定產品。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
防堵非洲豬瘟 高雄市稽查豬肉製品產地皆合規
（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）為防範非洲豬瘟，高雄市政府近日啟動聯合稽查，大型電商、社群團購平台查察共2927件豬肉相關產品，另食品工廠、餐飲業、市場攤商等稽查共2648家，均符合規定。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 4 小時前 ・ 2
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 7
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 6 小時前 ・ 113
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 49
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 4
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 271