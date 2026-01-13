金門「島嶼生活節」出事！火舞表演者慘遭焚臉送醫搶救

疑似風向瞬間變化釀災！金門知名的觀光活動「島嶼生活節」在本月11日晚間發生意外，一支在地人組成的火舞表演團隊，在表演近尾聲時，有位成員慘遭烈火焚臉，當場送醫搶救。

金門「島嶼生活節」11日晚間發生火舞表演者遭燒傷意外。（圖／民眾提供）

據了解，事發地點在剛完成修復開幕的「金沙戲院」前廣場，傷者經金門醫院醫師檢傷，發現是臉部受到2級燒燙傷，所幸意識清楚，生命徵象穩定，當下也已完成必要之醫療處理與評估，但院方考量後續治療的完整性與專科需求，同日晚間11點半用醫療專機將傷者後送至台北市北投區的榮民總醫院做進一步治療。

金門縣政府表示，該表演團隊的團長在事發隔天，也有向縣府回報事件經過，及告知傷者目前狀況，團長表示將全力配合後續說明與安全檢視流程，並以團員安全與健康為最優先考量，縣府對此事深表關切，後續亦將要求廠商對於此類表演應全面檢視演出流程、器材使用及現場環境條件等安全管理細節，並持續強化相關防護與應變機制，以確保所有參與人員及觀眾之安全。

