金門「島嶼生活節」 火舞舞者意外遭火吻緊急送醫

金門縣 / 綜合報導

火舞驚魂，發生在金門！金門縣政府11日舉辦金門島嶼生活節，壓軸的火舞演出，卻發生驚險意外！噴火特技表演過程中，一名表演者疑似因為瞬間風勢變化，火焰回燒，導致他臉部受到二級燒燙傷！因為整個過程，都有網路直播，包括現場觀眾，有上萬人都被嚇壞了。表演者除了頭部臉部燒燙傷，氣管也有灼傷，他立刻以醫療專機，連夜後送回台灣本島治療，幸好沒有生命危險！金門縣政府對此表示，將要求廠商對這類表演，檢視現場環境條件的安全管理細節。

噴出快一層樓高的火焰，下一秒火焰回燃，瞬間包覆表演者的頭部和臉部，雙手不斷往臉用力拍打，但火怎麼拍都拍不熄，慘遭火吻整個人趴倒在地，現場驚呼聲四起。

現場觀眾：「趕快滅啦救火。」另一名表演者和現場工作人員，立刻上前幫忙，原本在後方警戒的團員，也馬上轉身要去拿水或滅火器，當下有用清水沖洗處理，並進行初步救護。

而受傷的表演者除了燒燙傷，還有氣管灼傷的狀況，被緊急連夜後送到本島台灣，進一步治療好在沒有生命危險。現場稍早正常表演，金門島嶼生活節移師到，剛完成修復的金沙戲院舉辦，11日當天是開幕表演，沒想到在地團隊，負責壓軸的火舞，卻發生意外，現場加上看直播的觀眾，有上萬人被嚇壞。

非當事民眾：「我可能會先保護自己安全吧，辦這個活動，旁邊應該就要有相應的措施啊。」有專家表示，火舞風險高，服裝如果是合成纖維，非常易燃。

主辦單位說明，當時疑因瞬間風勢變化等環境因素影響，才造成表演者受傷。團隊臉書影片正常表演，火焰帶來流動線條，光斑與動態光影，充滿視覺美感，但安全細節不能大意，像是滅火布窒息滅火，拿濕毛巾比潑水有效，另外準備水桶浸泡熄滅，道具也要覆蓋濕毛巾，泡水或是燒乾油才安全。

主辦單位也表示，有和表驗團隊一起現場會勘與確認作業，金門縣觀光處表示，後續將要求廠商，對類似的表演，全面檢視演出流程器材，還有現場環境條件，加強管理細節，確保表演者和觀眾的安全。

