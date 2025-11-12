金門一日遊：吹著海風的戰地小島之旅／丁倩

▲金門歐厝聚落紅磚古厝，燕尾屋脊典雅古樸，散發濃厚閩南風情。

晨光出發——導遊開車迎接金門之旅

清晨的金門，空氣中帶著一絲鹹味。導遊駕著小巴在民宿門口等候，我與先生帶著滿懷的期待，展開一天的海島行程。車窗外，一路是紅磚古厝與蒼翠榕樹交錯的風景，島嶼的歷史氣息撲面而來。

走進歐厝——古厝聚落的時光之旅

第一站來到歐厝聚落，這裡是金門保存最完整的傳統村落之一，已有三百多年歷史。聚落由閩南紅磚古厝與燕尾脊屋頂構成，屋舍間的石板巷狹窄蜿蜒。據說歐氏先民於明末清初自福建泉州渡海來此，靠著勤勞開墾與商貿逐漸繁盛。漫步於古厝之間，牆上仍可見當年戰火留下的彈痕。巷口那座「石敢當」靜靜佇立，是鎮煞護村的信仰象徵，也代表著金門人勇敢與堅韌的精神。此時陽光斜照古瓦紅磚，金光閃爍，彷彿時光在這裡靜止。

▲湖井頭展覽館靜立歲月之中，陳列的不只是文物，更是戰地金門的集體記憶。

跨越海上長虹——金門大橋與烈嶼湖井頭

離開歐厝，導遊開車載我們穿越壯麗的金門大橋。這座全長五公里的大橋宛如一道海上長虹，連接金門本島與烈嶼（小金門）。橋上海風呼嘯，遠處浪花拍岸，我們忍不住打開車窗，感受迎面而來的清涼鹹味。

抵達烈嶼湖井頭村，這裡是昔日重要的軍事據點。登上觀景台，腳下碉堡密布，眼前是一望無際的藍。遙望對岸廈門，城市輪廓清晰可見，兩岸僅咫尺之遙，卻蘊藏著無數歷史故事。

午後小確幸——嘉年華冰果室與金門特產

午後陽光微斜，導遊貼心地帶我們前往金城市區的老字號嘉年華冰果室。那碗招牌芋頭冰上桌時，綿密香甜、入口即化，滿滿的芋香在口中化開，沁涼又幸福。這一碗冰，不只是消暑，更像是金門人情味的延伸。

吃過冰後，我們到特產商圈選購伴手禮。金門最有名的貢糖與一條根，是遊客必買的紀念品。貢糖酥香脆口，一條根藥草氣息濃郁，導遊笑說：「金門人家裡都會備一條根，舒筋活絡、提神醒腦，一擦見效。」我們興致勃勃地挑了幾盒貢糖與藥膏，準備帶回台灣與親友分享這份島嶼的味道。

登上慈湖三角堡——吹海風、品戰地風味

傍晚時分，導遊帶我們前往慈湖三角堡。沿著陡峭階梯攀登至三樓的慈堤觀景台，海風吹拂臉龐，涼爽而自在。

觀景台旁的小攤上，擺滿了令人驚喜的在地小吃。我們點了三樣最具特色的「戰地點心」：高粱奶茶、高粱酒醃製的香腸，以及那顆神秘的「沒有蛋黃的蛋」。高粱奶茶入口帶著淡淡酒香，香醇又回甘；香腸肥瘦分明、酒香撲鼻；而那顆被取去蛋黃的水煮蛋，外層滷得金黃，口感Q彈，象徵著金門人去繁就簡的樸實精神。

我們邊吃邊看海，俯瞰慈湖波光粼粼。夜幕漸沉，遠處的鼓浪嶼燈火輝煌，五彩繽紛的光芒在海面上閃爍。那一刻，戰地的緊張早已遠去，只剩海風、浪聲與我們的笑聲。

▲金門鎮總兵署古色古香，氣勢莊嚴，是昔日駐防重鎮的軍事指揮中心，見證金門的歷史風雲與兵事傳奇。

古城巡禮——金門鎮總兵署

夜色降臨，我們來到金門鎮總兵署。這裡建於清康熙年間，是昔日駐防金門的最高軍政機關。青石板路、飛簷翹脊、都見證了金門數百年的軍事史。走進其中，導覽員的講解讓人彷彿穿越回清代，聽見將軍號令與士兵操演的聲音。

夕陽最後一抹餘暉灑在屋簷與庭院之間，歷史的厚重與溫度同時流動。

夜食壓軸——圆頭鮮沖溫體牛肉麵

行程的最後一站，導遊帶我們前往金門最有名的美食名店——圆頭鮮沖溫體牛肉麵。老闆熟練地將新鮮牛肉片放入滾燙湯頭中，數秒後撈起，肉質鮮嫩滑口。湯頭濃郁香醇，一口喝下滿是溫潤甘甜。導遊笑著說：「來金門沒吃這碗牛肉麵，就像沒到過金門。」

這碗熱騰騰的牛肉麵，為我們的一日行畫下完美句點。

結語——風中有記憶，島上有溫度

夜色深了，海風依舊。我與先生相視一笑，感謝導遊的陪伴，也感謝這座小島的熱情。金門，不只是戰地記憶的符號，更是歷史、人情與美食交織的所在。當海風輕撫臉頰，那份熟悉的溫度，讓人久久不忍離去！（照片作者提供）