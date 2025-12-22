金門 考題不雅 金城國中解聘惹議教師

金門縣金城國中日前9年級健康與體育段考考題，出現不雅字眼，引發議論。（本報資料照片）

金門縣金城國中日前9年級健康與體育段考考題出現「綠茶X」、「XX豆漿」等不雅字眼，引發議論。立委陳培瑜22日指出，該教師11月被教評會解聘，且4年內不得擔任教育人員；此事件凸顯現行審題出現破口，呼籲檢討現行審題機制，並積極落實校園性別平等教育。金城國中表示，已強化命題與審題流程，加強教師專業倫理與性別平等教育，杜絕類似事件發生。

立法院教育及文化委員會昨舉行「從不當考題到調查爭議—檢視性別平等教育法在教學與事件處理實務困境」公聽會。陳培瑜指出，金城國中該師11月被學校教評會解聘，且4年內不得擔任教育人員，此案凸顯出性別平等教育及教師性平意識不足、現行審題機制出現破口，教育部應積極落實校園平等教育，並檢視改善現行審題機制。

金城國中指出，翁姓教師於113學年度第2學期第2次定期評量使用不雅、時下網路流行通俗的文字，考試結束即接獲校內老師反映及家長投訴，校方主動通報校安事件；11月16日召開教師評審委員會，由校長謝志偉主持，經出席委員過半數同意，決議解聘翁師且4年不得聘任為教師。

全國教育產業總工會認為，校園性別事件制度應回歸調查人員培訓機制調整，避免另設調查機制及貿然修法提供匿名檢舉，造成更多濫訴，造成制度性失衡持續擴大。全國教師工會總聯合會也主張從教育深化，並著重在輔導，針對性別刻板印象、性別偏見、性別歧視，回歸原有調查機制，並強化後續輔導教育，另設調查程序恐淪為校事會議翻版。

金城國中表示，已將決議送至縣府教育處，若翁師收到處分通知未於30天內提出申覆，由教育處核定該項決議是否生效。